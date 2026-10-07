Samsun sınavı öncesi bordo-mavililerde yoğun tempo

Trabzonspor hazırlıkları sürdürüyor:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı için Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalarını sürdürdü. Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde başlayan antrenman ısınma çalışmasıyla açıldı.

İdmanın içeriği:

Milli takımlarda olan oyuncuların dönmesinin ardından takım, idmanda özellikle pas ve dayanıklılık çalışmalarına ağırlık verdi. Uygulanan pas devreleri ve dayanıklılık etapları, maç temposuna uyum sağlama ve takımın fiziksel kapasitesini koruma amaçlı gerçekleştirildi.

Gelecek programı:

Bordo-mavililer, Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 16.00'da yapacağı antrenmanla devam edecek. Teknik ekip, son idmanlarla taktiksel düzenlemeleri netleştirip maça eksiksiz hazırlanmayı hedefliyor.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 7. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI SAMSUNSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRDÜ.