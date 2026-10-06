Samsun TSO'da sandık mesaiye düştü: 41 meslek grubunda meclis ve komite üyeleri seçiliyor

Samsun TSO'da meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri başladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nda (TSO) 41 meslek grubunda yürütülen meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimlerinin ilk etabı bugün tamamlanıyor. Oda hizmet binasında gerçekleştirilen oy kullanma işlemlerinde farklı sektörleri temsil eden üyeler sandık başına giderek yeni dönem için görev yapacak isimleri belirledi.

seçimin kapsamı ve işleyişi:

Seçimlerde meslek komiteleri ile meclis için hem asıl hem de yedek üyeler belirlenecek. Grupların üye sayılarına göre meslek komitelerinden 5 veya 7 asıl ve eşit sayıda yedek üye, meclis için ise yine üye sayılarına göre 2 veya 3 asıl ve aynı sayıda yedek üyeler seçiliyor. Sandık işlemleri, oda hizmet binasında yoğun katılımla sürdü ve seçim sonuçları yeni dönem meclis ve komite yapısını şekillendirecek.

murzioğlu: demokratik ortam ve adaylık süreci

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve aday adayı Salih Zeki Murzioğlu, seçimlerin çekişmeden uzak ve demokratik bir ortamda gerçekleştirildiğini belirtti. Murzioğlu, "Görüldüğü gibi gayet demokratik bir ortamda Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın seçimleri yapılıyor. Pek bir çekişme yok. 41 meslek komitemiz var. Bunlardan bir listede 3 pusula yarışıyor. 7 listede 2 pusula yarışıyor. Geri kalan listelerde ise tek liste halinde seçime giriliyor. Şimdiden komitelerinde kazanacak arkadaşları tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bu sükûnet içerisinde bu demokratik ortamda günü bitiririz," ifadelerini kullandı.

Murzioğlu ayrıca meclis üyeliğinin oda başkanlığı adaylığı için ön koşul olduğunu vurguladı: "Seçimlerde meclis üyesi olduktan sonra başkanlığa aday olunabiliyor. Ben aday adayıyım. Meclis üyesi olmayan seçilemiyor. Meclis üyeliğini kazanırsam, adayım. Kazanamazsam da zaten aday olamıyorum. Başkanlığa aday olacaklar da önce meclis üyesi olacak."

sonraki aşama ve takvim:

Bugünkü seçimlerin tamamlanmasının ardından gözler ikinci tura çevrilecek. Bir sonraki aşamada, 10 Ekim Cumartesi günü yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri, meclis başkanı ve başkanlık divanı ile TOBB genel kurul delegeleri ve disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri belirlenecek. Seçim sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Samsun TSO'nun 2026-2030 dönemi yönetim ve organ yapısı kesinleşmiş olacak.

Seçimlerin sağlıklı ve şeffaf şekilde sonuçlanması halinde, yeni dönem oda organlarının şehirdeki ticari temsil ve karar süreçlerine yön vermesi bekleniyor.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI’NDA (TSO) 41 MESLEK GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİRİLEN MESLEK KOMİTESİ VE MECLİS ÜYELİĞİ SEÇİMLERİ BAŞLADI. SEÇİMLERDE ÜYELER SANDIK BAŞINA GİDEREK YENİ DÖNEM ODA ORGANLARINDA GÖREV YAPACAK İSİMLERİ BELİRLEMEK İÇİN OY PUSULALARINI SANDIKLARA ATTI. (BAŞKAN MURZİOĞLU OYUNU 1007 NU SANDIKTA KULLANDI.