Samsun TSO'da yeni dönem organlarının ilk etabı tamamlandı

Seçim süreci ve kesinleşen sonuçlar:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) 2026-2030 dönemi organlarının belirlenmesine yönelik ilk etap seçimleri tamamlandı. 41 meslek grubunda gerçekleştirilen seçimlerde, toplam 249 meslek komitesi asıl üyesi ile 104 meclis asıl üyesi yeni dönemde görev yapacak isimler olarak belirlendi.

Grup yapılarına göre bazı meslek gruplarında 5 veya 7 asıl ve aynı sayıda yedek meslek komitesi üyesi; meclis için ise 2 veya 3 asıl ve aynı sayıda yedek üye seçildi. Seçimlerde bir meslek grubunda 3 pusula, yedi meslek grubunda 2 pusula yarıştı; diğer gruplarda tek listeyle seçim yapıldı.

aday listelerinin performansı:

Mevcut Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, tek listeyle girdiği 5. Meslek Grubu’ndan yeniden meclis üyeliğine seçildi. Başkan aday adaylarından Ümit Bener Ayla ise 40. Meslek Grubu’ndan meclis üyeliğine seçildi. Seçim sonuçlarına göre Murzioğlu’nun desteklediği listeler 41 meslek grubunun 39’unda başarılı olurken, Ümit Bener Ayla’nın desteklediği listeler 2 meslek grubunda seçimleri kazandı.

Murzioğlu'nun değerlendirmesi:

Seçimlerin ardından konuşan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, sürecin odanın demokratik yapısına yakışır biçimde tamamlandığını vurguladı. Murzioğlu, "Samsun TSO, 125 yılı aşan köklü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla şehrimizin ekonomik hayatında önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Geride bıraktığımız seçim sürecinde üyelerimiz iradelerini ortaya koydu ve Odamızın yeni dönem yapısının ilk adımı atılmış oldu" ifadelerini kullandı.

Murzioğlu, ayrıca üyelerine teşekkür ederek bundan sonraki önceliklerin Samsun’un üretimini, ticaretini, ihracatını ve istihdamını ileri taşımak, iş dünyasının rekabet gücünü artırmak ve şehrin geleceğine değer katacak çalışmalar ortaya koymak olduğunu belirtti. Yeni dönemde birlik ve ortak akıl vurgusu öne çıktı.

ikinci etapta hangi organlar belirlenecek:

İlk etabın tamamlanmasının ardından gözler 10 Ekim Cumartesi gününe çevrildi. İkinci etap seçimlerde Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Meclis Başkanı ve Meclis Başkanlık Divanı, TOBB Genel Kurul Delegeleri, Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Hesapları İnceleme Komisyonu ve Mevzuat Komisyonu belirlenecek.

İkinci etap seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte Samsun TSO’nun 2026-2030 dönemine ilişkin yönetim ve organ yapısı kesinleşmiş olacak; böylece odanın yeni dönem temsil yapısının tüm aşamaları netleşmiş olacak.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI'NIN (TSO) 2026-2030 DÖNEMİ YENİ ORGANLARININ BELİRLENMESİ AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SEÇİMLERİN İLK ETABI TAMAMLANDI. (SALİH ZEKİ MURZİOĞLU)