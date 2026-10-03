Samsun Üniversitesi'nin TEKNOFEST başarısı: 12 ödülle teknolojide ivme

TEKNOFEST 2026 ve ISIF'26'da öne çıkan sonuçlar

Samsun Üniversitesi, 30 Eylül-4 Ekim 2026 tarihlerinde Şanlıurfa’da düzenlenen TEKNOFEST 2026 ve aynı dönemde katıldığı 11. Uluslararası Buluş Fuarı ISIF’26’da toplam 12 ödül ile döndü. Üniversitenin ekipleri yarışmalarda 2 Türkiye birinciliği, 3 Türkiye ikinciliği, 3 Türkiye üçüncülüğü, 1 özel ödül ve 2 mansiyon elde etti; ayrıca ISIF’26’da bronz madalya kazandı.

yarışma bazlı başarılar:

Spectraloop Hyperloop Takımı, Hyperloop Geliştirme Yarışması’nda Teknoloji Gösterim Kategorisi’nde Türkiye birinciliği aldı; aynı takım Performans ve Tanımlı Problem Çözme kategorilerinde Türkiye üçüncülüğü elde etti. Takım danışmanı Prof. Dr. Bahattin Kanber de En İyi Takım Danışmanı kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu.

Mizan-ı Sema Takımı, Savaşan İHA-Avcı Drone Yarışması’nda genel puan sıralamasında Türkiye birinciliğini kazandı ve Hedef Tespit ve Takip Algoritması ile En Kararlı Görüntü Tabanlı Güdüm dallarında iki mansiyon ödülü aldı. Aynı yarışmada İkarus AR-GE Takımı En İyi Arayüz Yazılım Ödülüne layık görüldü.

Havacılık ve Uzay Mühendisliği öğrencilerinden oluşan İkarus Jet Takımı, Jet Motor Tasarım Yarışması’nda Türkiye ikinciliği elde etti.

TÜBİTAK ve buluş ödülleri:

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışmaları’nda Samsun Üniversitesi iki Türkiye ikinciliği kazandı. Bilgi ve İletişim Teknolojileri kategorisinde Zeynep Yardımcı, Gıda ve Tarım kategorisinde ise Büşra Nur Yüksel projeleriyle Türkiye ikincisi oldu.

Üniversite akademisyenleri Doç. Dr. Abdülvahap Çakmak ve Prof. Dr. Hakan Özcan tarafından geliştirilen "Nanoakışkan Kararlılığının Belirlenmesi İçin Bir Alternatif Yöntem" başlıklı buluş da ISIF’26’da bronz madalya ile ödüllendirildi.

altyapı yatırımları ve gelecek hedefleri:

Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, TEKNOFEST 2026’da elde edilen 12 ödülün üniversitenin bilim ve teknoloji odaklı vizyonunun sonucu olduğunu belirterek öğrencileri, akademisyenleri ve takım danışmanlarını tebrik etti. Üniversitenin 2018’den bu yana havacılık, uzay ve teknoloji alanlarında altyapı yatırımlarını sürdürdüğünü vurguladı.

Aydın, Milli Teknoloji Atölyesi, uçuş pisti ve havacılık uygulama merkezlerinin öğrencilerin proje geliştirme süreçlerine katkı sağladığını; Ballıca Kampüsü’nde kurulacak Jandarma Havacılık Okulu, Uçak/Helikopter Filo Komutanlığı ve İnsansız Hava Aracı Filo Komutanlığı ile kampüsün yükseköğretim, savunma sanayii ve havacılık teknolojilerinin buluştuğu bir merkeze dönüşeceğini söyledi. Rektör, öğrencilerin ve akademisyenlerin desteklenmeye devam edileceğini kaydetti.

SAMÜ'DEN TEKNOFEST'TE 12 ÖDÜL