Dolar 48,9163 -0,07%
Euro 55,7431 +0,13%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.795,93 +0,54%
EUR/USD 1,1400 +0,17%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

Samsun yağmurları serin sonbaharı hissettirdi

Samsun'da dört gündür süren çisenti metrekareye 83,6 kilogram yağış bıraktı; MGM 3 Ekim'e kadar uyarı yapıyor, 28 Eylül için kuvvetli yağış bekleniyor.

GİRİŞ: 26 Eylül 2026 - 11:06

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Samsun yağmurları serin sonbaharı hissettirdi

Samsun'da yağışlar dört gündür aralıklarla etkili:

Samsun'da etkili olan güz yağmurları dört gündür aralıklarla devam ediyor. Son 24 saatte Türkiye'nin en çok yağış alan ili olan kentte, dört günde metrekareye toplam 83,6 kilogram yağış düştü. Kent genelinde yağış genellikle çisenti şeklinde seyrediyor, ancak gün içinde zaman zaman etkisini artıran kısa süreli sağanaklar görüldü.

Yağışlı hava beraberinde sıcaklıklarda düşüş getirdi; özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen serinlik vatandaşlarda sonbahar keyfini erkenden yaşattı. Dün gün içinde, birkaç günlük aradan sonra kısa süreli de olsa güneşin yüzünü göstermesiyle beraber havada değişken bir görünüm oluştu.

Günlük yaşama etkileri:

Şehirde hakim olan serin ve kapalı hava, açık alan etkinliklerini etkiliyor ve özellikle sabah-akşam vakitlerinde dışarı çıkanların kalın giysiler tercih etmesine neden oluyor. Yağışın büyük bölümünün çisenti niteliğinde olması, ani su baskınları yerine günlük hayatın daha çok ıslak zemin ve serin hava olarak hissedilmesine yol açıyor.

Gelecek günler için meteorolojik uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)'nün paylaştığı haftalık hava tahminine göre, Samsun'da yağışların 3 Ekim'e kadar etkili olması bekleniyor. MGM, ülke genelinde bir hafta boyunca yağışlı havanın süreceğini öngörürken; özellikle 28 Eylül Pazartesi günü Samsun'un doğusu ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağışların etkili olabileceği uyarısında bulundu. Bu dönemde gündüz sıcaklıklarının yer yer 22 derece'ye kadar düşmesi tahmin ediliyor.

Yetkililer, yağışla birlikte oluşabilecek ani değişimlere karşı tedbirli olunmasını ve güncel meteorolojik uyarıların takip edilmesini tavsiye ediyor.

SAMSUN’DA ETKİLİ OLAN GÜZ YAĞMURLARI 4 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR. SON 24 SAATTE TÜRKİYE’DE EN ÇOK YAĞIŞ...

SAMSUN’DA ETKİLİ OLAN GÜZ YAĞMURLARI 4 GÜNDÜR DEVAM EDİYOR. SON 24 SAATTE TÜRKİYE’DE EN ÇOK YAĞIŞ ALAN İL OLAN SAMSUN’DA 4 GÜNDE METREKAREYE TOPLAM 83,6 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Güzergah düzenlemesiyle Santral Rampası'nda yaya güvenliği güçleniyor
images

Mavi Vatan denizde görev için hazırlanıyor: yerli emici tarama gemisi suya indir...
images

Osmangazi'de 15 kilometrelik yol seferberliği mahalle ulaşımını güçlendiriyor
images

Karacasu'ya vefa mekânı: Ferhuş taziyeevi mahalle hizmetine sunuldu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Uluslararası takipte 42 ülkeden 640 organize suç şüphelisi iade edildi

Bilecik'te kadın spor merkezleri daha uzun saatlerde hizmet verecek

Aydınspor kadrosunu güçlendiriyor: Duran Adagümeli yeniden takımda

Bilecik'te il müftülüğünde devir teslim: Yusuf Dikmen göreve başladı

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

İvriz kaya anıtı ziyaretçileri tarih ve suyla buluşturuyor