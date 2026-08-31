Samsun'da 15 yıl hapisle aranan şahıs genel bilgi toplama kontrolünde yakalandı

Olayın özeti:

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü sırasında O.Y. isimli şahsın 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan hakkında verilen 15 yıl hapis cezasıyla arandığını tespit etti.

yakalama ve sevk süreci:

Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, tespit sonrası şahsı gözaltına aldı. Yapılan işlemlerin ardından O.Y., Samsun Adliyesi'ne sevk edildi ve adli makamlarca tutuklandı.

emniyetin uygulamaları ve önemi:

GBT kontrolleri, aranan şahısların tespit edilmesinde hızlı bir araç olarak kullanılıyor. Bu tür rutin kontroller, suçla mücadelede ve kamu güvenliğinin sağlanmasında etkin rol oynuyor; olayda ilgili birimler süreçleri tamamlayarak yasal işlemleri uyguladı.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE, HAKKINDA "UYUŞTURUCU VEYA UYARICI MADDE TİCARETİ YAPMA VEYA SAĞLAMA" SUÇUNDAN 15 YIL HAPİS CEZASI BULUNAN O.Y., POLİS EKİPLERİNİN YAPTIĞI GBT KONTROLÜNDE YAKALANDI.