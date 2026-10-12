samsun'da 1.757 üreticiye sertifikalı tohum ve gübre desteğiyle 21 bin dekarlık hedef

samsun'da tarımsal üretimi güçlendirme hedefiyle tohum ve gübre dağıtımı

Samsun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen destek programı kapsamında, bölgedeki üreticilere sertifikalı tohum ve gübre desteği veriliyor. Projenin hedefi 21 bin dekar alanda üretimin desteklenmesi ve ürün çeşitliliğinin artırılması olarak belirlendi.

dağıtım kapsamında verilen destek ve oranlar:

Programla üreticilere yüzde 75 hibeli sertifikalı buğday ve kanola tohumu ile yüzde 100 hibeli 477 ton 15-15-15 gübre desteği sağlanıyor. Bu destekle 12 bin dekar alanda buğday, 9 bin dekar alanda ise kanola ekimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Desteklerin amaçları arasında ürün çeşitliliğinin artırılması, münavebeli üretimin yaygınlaştırılması ve üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi bulunuyor.

ilçe bazında dağıtım takvimi ve miktarlar:

Proje kapsamındaki ilk dağıtım Vezirköprü'de yapıldı; burada 844 üreticiye destek teslim edildi. Vezirköprü'ye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 207 ton 15-15-15 gübre verildi. Havza'da planlanan dağıtıma göre 510 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 95 ton gübre teslim edilecek. Ladik'te ise 13 Ekim Salı günü 403 üreticiye 100 ton buğday tohumu, 150 paket kanola tohumu ve 175 ton gübre dağıtılması öngörülüyor.

Program, yerel üretimin sürdürülebilirliğini güçlendirmeyi ve tarımsal üretimde alternatif ürünlerin yaygınlaşmasını hedefliyor. Destek uygulamaları sayesinde üreticilerin maliyet yükünün azaltılması ve münavebe ile toprağın verimliliğinin korunması amaçlanıyor.

ilave kanola yaygınlaştırma çalışmaları:

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKE) kapsamında da kanola üretiminin yaygınlaştırılmasına yönelik ayrı bir uygulama bulunuyor. Bu çerçevede 1.000 paket kanola tohumu yüzde 50 hibeli dağıtılmaya başlandı ve bu tohumlarla yaklaşık 20 bin dekar alanda kanola ekimi hedefleniyor. Yürütülen tüm programlarla bölgedeki tarımsal çeşitliliğin artırılması ve üretimin sürekliliğinin sağlanması amaçlanıyor.

SAMSUN İL TARIM VE ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ, SAMSUN VALİLİĞİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI (YİKOB) VE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİYLE YÜRÜTÜLEN PROJE KAPSAMINDA, ÜRETİCİLERE YÜZDE 75 HİBELİ SERTİFİKALI TOHUM VE YÜZDE 100 HİBELİ 477 TON 15-15-15 GÜBRESİ DESTEĞİ VERİLİYOR. DESTEKLERLE 12 BİN DEKAR ALANDA BUĞDAY, 9 BİN DEKAR ALANDA İSE KANOLA EKİMİ YAPILMASI PLANLANIYOR. PROJEYLE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİN ARTIRILMASI, MÜNAVEBELİ ÜRETİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI VE ÜRETİCİLERİN GİRDİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI AMAÇLANIYOR.