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Samsun'da 2027-2031 afet güvenliği vizyonu için planlama süreci resmen başladı

Vali Orhan Tavlı liderliğinde başlayan 2027-2031 Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı çalışmaları, AFAD, üniversite ve kurumlarla kapsamlı iş birliği hedefli.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 16:25

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da 2027-2031 afet güvenliği vizyonu için planlama süreci resmen başladı

Üst düzey toplantıyla planlama süreci başlatıldı:

Samsun İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-2031 dönemine yönelik hazırlık çalışmaları, Vali Orhan Tavlı başkanlığında düzenlenen üst düzey bilgilendirme toplantısıyla resmen başladı. Toplantı, Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi ve ilin afet güvenliği vizyonunun beş yıllık çerçevesini şekillendirmeyi amaçladı.

Katılımcılar ve iş birliği ağı:

Toplantıya Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, AFAD Başkanlığı Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, akademisyenler ve kurum müdürleri katıldı. Vali Tavlı, plan çalışmalarının sadece AFAD'a bırakılmayacağını, tüm paydaşların aktif görev alacağı bir süreç olacağını vurguladı.

Vali Tavlı konuşmasında, afetleri tamamen engellemenin güç olduğunu ancak iyi koordinasyon, doğru bilgi ve stratejik planlamayla yıkıcı etkilerin ve can-kayıplarının önemli ölçüde azaltılabileceğini belirtti. Kurumların afet sonrası müdahaledeki gücüne işaret eden Tavlı, asıl önceliğin risklerin önceden belirlenmesi ve azaltılması olduğunu ifade etti.

Koordinasyon, gönüllülük ve personel seçimi:

Vali Tavlı, İl AFAD Müdürlüğü'nün planın sekreteryasını yürüteceğini söyleyerek, tüm paydaşların desteğinin ve doğru personel görevlendirmenin önemine dikkat çekti. Tavlı, kamu kurumlarının görevlendireceği personelin gönüllü ruhuyla, bilgi ve uzmanlığa sahip olması gerektiğini ifade etti. Ayrıca Kızılay, Yeşilay ve diğer STK'ların çalışmaların her aşamasında önemli destek sağladığını vurguladı.

Tam koordinasyon için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü merkezli bir iş birliği modeli benimseneceği; valiliğe bağlı tüm kurum ve kuruluşların sürece entegre edileceği belirtildi. Vali Tavlı, geçmiş deneyimlerde olduğu gibi bu dönemde de Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ile sivil toplumun 7/24 görev alacağını kaydetti.

Toplantıda ayrıca İçişleri Bakanlığı ve AFAD Başkanlığı tarafından gönderilen 2026 genelgesine atıf yapılarak, il planlarının ülke genelindeki yönlendirmeler doğrultusunda hazırlanacağı hatırlatıldı.

Yerel örnekler ve uzman sunumları:

Toplantıda Havza'da yaşanan sel ve taşkın vakası da örnek olay olarak ele alındı. Vali Tavlı, Havza'da bir hafta içinde yürütülen zarar azaltıcı çalışmalar sayesinde etkilenen vatandaşların desteklendiğini ve kurumların hızlı müdahalesinin zararı en aza indirdiğini söyledi.

Uzman sunumlarında sel ve taşkın riskleri, heyelan, deprem ve yangın konuları ayrı başlıklar halinde değerlendirildi. Sunum yapan isimler şu şekilde:

- Samsun Üniversitesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümünden Doç. Dr. Hakan Aksu: sel ve taşkın değerlendirmeleri
- OMÜ İnşaat Mühendisliği Bölümünden Prof. Dr. Gökhan Demir: heyelan riskleri
- Doç. Dr. Mehmet Fatih Yılmaz: deprem riskleri
- Prof. Dr. Afşin Ahmet Kaya: yangın tehlikeleri

Bu sunumlar, Samsun'un coğrafi ve meteorolojik hassasiyetleri göz önünde bulundurularak yapılacak risk azaltma önlemlerinin teknik altyapısını güçlendirme amacı taşıyor.

Vali Tavlı ve katılımcılar, planlama sürecinin sadece belge üretmekten ibaret olmayacağını; uygulamaya dönük eylem planları, personel eğitimleri ve yerel kapasitenin güçlendirilmesine odaklanılacağını bildirdi. Çalışmaların ilerleyen aşamalarında, ilgili kurulların düzenli toplantılarla izleme ve değerlendirme yapacağı ifade edildi.

Toplantı, ildeki kurumlar, akademi ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte çalışması gerektiğini bir kez daha ortaya koydu ve Samsun için beş yıllık afet güvenliği yol haritasının hazırlanması süreci başlatıldı.

SAMSUN İL AFET RİSK AZALTMA PLANI&#039;NIN (İRAP) 2027-2031 DÖNEMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR, SAMSUN VALİSİ...

SAMSUN İL AFET RİSK AZALTMA PLANI'NIN (İRAP) 2027-2031 DÖNEMİNE İLİŞKİN ÇALIŞMALAR, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI BAŞKANLIĞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜST DÜZEY BİLGİLENDİRME TOPLANTISIYLA BAŞLATILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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