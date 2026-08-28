Samsun'da 30 eserle zaferin izleri sergisi

Atakum'da "Zaferin İzleri" sergisi ziyarete açıldı

Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (ATAFOD) tarafından, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına düzenlenen "Zaferin İzleri" adlı fotoğraf sergisi Atakum'da açıldı. Sergi, Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Yalı Kafe sergi salonunda sanatseverlerle buluşuyor.

katılımcılar ve eserlerin odağı:

Sergide, ATAFOD üyesi 17 fotoğraf sanatçısının toplam 30 eseri yer alıyor. Çalışmalar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın anlam ve önemini farklı bakış açılarıyla yorumluyor; tarihsel çağrışımlar, bireysel anlar ve sembolik imgeler üzerinden bir anlatı oluşturuyor.

Açılışa, dernek üyeleri ile çok sayıda sanatsever katıldı. Sunulan eserlerde teknik çeşitlilik ve anlatı zenginliği dikkat çekiyor; fotoğrafçılar güncel tekniklerle zafer temasını yorumluyor.

iş birliği ve ziyaret bilgileri:

Sergi, ATAFOD ile Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlendi. Ziyaretçiler sergiyi 28 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında Yalı Kafe Sergi Salonu'nda gezebilecek. Etkinlik, 30 Ağustos'un anlamını sanat yoluyla pekiştirmeyi hedefliyor.

Sanatseverler, sergide yer alan farklı yaklaşımları inceleyerek hem fotoğraf sanatının çeşitliliğine tanık oluyor hem de zafer temasının çağdaş yansımalarını görme imkânı buluyor.

SERGİ SALONUNDAN KARE