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Samsun'da 48 saatte metrekareye 132 kilo yağış yaşamı aksattı

Son 48 saatte metrekareye 132 kilogramı aşan yağışla Samsun'da İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum başta olmak üzere birçok cadde ve ev su altında kaldı.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 10:18

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun'da 48 saatte metrekareye 132 kilo yağış yaşamı aksattı

Samsun'da 48 saatte metrekareye 132 kilo yağış yaşamı aksattı

Kuvvetli sağanak, son iki gündür Samsun'da hayatı olumsuz etkiledi. Kent genelinde birçok cadde ve sokakta su birikintileri oluşurken, çok sayıda evde su baskını yaşandı. Yetkililer ve vatandaşlar aralıklı devam eden yağışın ulaşımda ve günlük yaşamda aksamaya yol açtığını bildirdi.

Etkilenen ilçeler ve sokaklar:

Samsun merkezde, özellikle İlkadım, Canik, Tekkeköy ve Atakum ilçelerinde yoğun su birikintileri görüldü. Son 24 saatte kentte en fazla yağışı alan ilçe Atakum olurken, bunu sırasıyla İlkadım, Bafra, Tekkeköy ve Canik takip etti. Ayrıca Alaçam, Ladik, Çarşamba ve Salıpazarı ilçelerinde de yağışlar ortalamanın üzerinde seyretti.

Meteorolojik veriler ve tahminler:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Samsun, son 24 saatte Türkiye genelinde en fazla yağış alan 5’inci il olarak kayıtlara geçti; kentte metrekareye düşen yağış miktarı 62 kilogram olarak ölçüldü. Aynı dönemde Rize 90 kilogram ile ilk sırada yer alırken, Hatay 88, Artvin 86 ve Giresun 72 kilogramla Samsun’un önünde sıralandı. Samsun’da son 48 saatlik toplam yağış miktarı ise metrekareye 132 kilogramı aştı.

Meteoroloji tahminleri yağışların bölge genelinde bugün ve yarın da etkili olacağını belirtiyor; bu yağışlı sistemin 10 Kasım Salı gününe kadar sürebileceği öngörülüyor. Yetkililer, sel ve su baskını riskine karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Vatandaşlar kısa sürede biriken sular nedeniyle zor anlar yaşarken, ilgili kurumlar ani müdahalelerle su tahliyesi ve tespit çalışmalarına devam ediyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARIN ETKİSİ ALTINA GİREN SAMSUN’DA SON 2 GÜNDE METREKAREYE 132 KİLODAN FAZLA YAĞIŞ...

KUVVETLİ YAĞIŞLARIN ETKİSİ ALTINA GİREN SAMSUN’DA SON 2 GÜNDE METREKAREYE 132 KİLODAN FAZLA YAĞIŞ DÜŞTÜ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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