Samsun’da 52 ülkenin genç eskrimcileri flörede buluştu

Açılış töreni ve organizasyon:

Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası, Samsun’un ev sahipliğinde Okçuluk Spor Salonu’nda başladı. Organizasyona 52 farklı ülkeden 606 sporcu katılıyor; Türkiye ise 80 sporcu ile temsil ediliyor. Açılış töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı, ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Vali tavlı ve kentin spor vizyonu:

Samsun Valisi Orhan Tavlı, dünya kupası gibi etkinliklerin kentin tanıtımına katkı sunduğunu vurguladı. Tavlı, "Karadeniz’in ve Kuzey Anadolu’nun incisi, 19 Mayıs ve İstiklal Şehri Samsun’umuz özellikle son yıllarda inşa edilen spor tesisleriyle Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına ve Türkiye Yüzyılı’na bu anlamda da çok güçlü bir başlangıç yapmış..." dedi. Vali Tavlı, turnuvanın uluslararası altyapı, doğa ve misafirperverlikle birleşen bir tanıtım fırsatı sunduğunu belirtti.

Protokolün değerlendirmeleri:

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş şehrin uluslararası organizasyonları ağırlama kapasitesine dikkat çekerek, "52 ülkeden 606 sporcu Samsun’da yarışıyor... Bundan sonra da farklı organizasyonlara ev sahipliği yapacağız." ifadelerini kullandı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise spora verdikleri desteğe değinerek, "Müsabakalar 4 gün boyunca sürecek. Samsun’dan inşallah güzel anılarla ayrılırsınız..." diye konuştu.

Federasyonun hedefleri ve müsabakaların akışı:

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkanı Abdurrahman Karataş, organizasyonun ulusal eskrim kültürüne katkı sağlayacağını söyledi ve 2027 Nisan ayında Ankara'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası planlarına atıfta bulundu: "İnanıyoruz ki bu tür organizasyonlar ülkemizin spor kültürüne, gençlerimizin gelişimine ve Türk Eskriminin uluslararası alandaki yükselişine önemli katkılar sağlayacaklardır." Karataş, salonlardan Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacağına inandığını ifade etti.

Müsabakalar ve kapanış:

Turnuvanın ilk gününde 17 yaş altı sporcuların mücadeleleri yapıldı; ertesi gün 20 yaş altı genç sporcular yarıştı. Açılış seremonisi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisiyle son buldu. Organizasyon dört gün sürecek ve 27 Eylül Pazar günü sona erecek.

Etkinlik, hem kent hem de ülke düzeyinde genç eskrimcilerin gelişimine zemin hazırlamayı ve Samsun'un uluslararası spor takvimindeki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

52 ÜLKEDEN 606 SPORCUNUN KATILDIĞI SAMSUN'DA DÜZENLENEN YILDIZLAR VE GENÇLER FLÖRE DÜNYA KUPASI'NIN AÇILIŞ SEREMONİSİ DÜZENLENEN TÖRENLE YAPILDI.