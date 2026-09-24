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Samsun'da açılan faz 1 merkezi Karadeniz bölgesinde erken faz araştırmalarına altyapı sunacak

VM Medical Park Samsun Hastanesi'nin faz 1 klinik araştırma merkezi TİTCK onayı aldı; Karadeniz'de erken faz çalışmalarına entegre altyapı ve deneyimli ekip sunacak.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:47

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EDİTÖR: Serkan Varol

Samsun'da açılan faz 1 merkezi Karadeniz bölgesinde erken faz araştırmalarına altyapı sunacak

VM Medical Park Samsun Hastanesi'ne TİTCK onayıyla yeni erken faz merkezi

VM Medical Park Samsun Hastanesi bünyesindeki faz 1 klinik araştırma merkezi, TİTCK onayı aldı. Merkezin devreye girmesiyle Karadeniz Bölgesi'nde erken faz ilaç ve tedavi çalışmaları için yerel bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

Klinik kapasite ve altyapı:

Hastane Genel Müdürü Dr. Şafak Aygül merkezin onayının, bölgedeki erken faz çalışmalarına önemli katkı sağlayacağını belirtti. Aygül, kurumun farklı branşlarda yürüttüğü araştırmaları destekleyen mevcut altyapıdan söz ederek; robotik kemoterapi ünitesi, robotik cerrahi, radyoloji ve PET/BT görüntüleme olanakları ile radyasyon onkolojisi altyapısının merkez faaliyetlerini güçlendirdiğini vurguladı.

Dr. Aygül, güçlü akademik kadronun ve güncel tıbbi gelişmeleri takip eden yapının, araştırma faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinde belirleyici olacağını ifade etti.

Erken faz araştırmalarda entegre çalışma modeli:

Faz 1 Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ise merkezde sağlanan entegrasyon düzeyine dikkat çekti. Leblebicioğlu, hastanenin uzun yıllardır faz 2 ve faz 3 çalışmaları yürüttüğünü, faz 1 merkeziyle artık araştırmaların daha erken aşamalarında da izleme ve güvenlilik değerlendirmesi yapılabileceğini anlattı.

Merkezin yoğun bakım, acil servis, klinik laboratuvarlar ve görüntüleme üniteleriyle koordineli çalışacak şekilde yapılandırıldığı; bu sayede erken faz denemelerinde güvenlilik ve tolerabilite parametrelerinin yakından takip edilebileceği belirtildi. Ekipte akademisyenler, klinisyenler, eczacılar ve araştırma hemşirelerinden oluşan deneyimli kadronun görev yaptığı kaydedildi.

Leblebicioğlu, gönüllü güvenliğini önceliklendiren süreçler ve sürekli izleme imkanlarıyla hem araştırıcı inisiyatifli çalışmalara hem de endüstri destekli erken faz projelere açık olduklarını, yürütülen çalışmaların bilimsel yayınlara dönüşmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini ifade etti.

VM Medical Park Samsun Hastanesi, faz 1 klinik araştırma merkezi ile Karadeniz Bölgesi'nde erken faz araştırmalarının yürütülmesine yönelik kapasiteyi güçlendirmeyi sürdürecek.

VM MEDİCAL PARK SAMSUN HASTANESİ

VM MEDİCAL PARK SAMSUN HASTANESİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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