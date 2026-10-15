Dolar 49,5222 +0,11%
Euro 55,7282 +0,36%
Bist 11.746,96 -2,68%
Altın Gram 6.690,48 +0,77%
EUR/USD 1,1247 +0,24%
Brent Petrol 102,67 -0,48%
--°

Samsun'da acılı günlerde omuzda duran hizmet: 29 araçla 7/24 cenaze desteği

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 14 ilçede 29 araçla haftanın 7 günü, günün 24 saati ücretsiz cenaze nakli, yıkama, kefenleme ve mezarlık bakımı sağlıyor.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 14:34

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da acılı günlerde omuzda duran hizmet: 29 araçla 7/24 cenaze desteği

Samsun'da acılı günlerde omuzda duran hizmet

Samsun Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en zor anlarında yükü paylaşmak üzere kapsamlı cenaze hizmetleri sunuyor. 14 ilçede yaygınlaşan hizmet ağı, ailelere hem maddi hem de lojistik destek sağlamak amacıyla organize ediliyor.

hizmet kapsamı:

Belediye, cenaze sürecinin tüm aşamalarında destek veriyor. Cenaze nakli, yıkama ve kefenleme, mezar tahtası temini ve mezar kazım işlemleri belediye tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. İhtiyaç duyan vatandaşlara ayrıca taziye çadırı kurulması ve ulaşım desteği sağlanıyor; amaç, acıyı yaşayan ailelerin yükünü hafifletmek.

filo ve ulaşılabilirlik:

Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 29 cenaze nakil aracı ile görev yapıyor. Bu modern ve donanımlı filo sayesinde işlemler, 7/24 olacak biçimde yürütülüyor; şehir içi ve şehir dışı nakil işlemleri de aynı hassasiyetle gerçekleştiriliyor.

mezarlık bakım çalışmaları:

Cenaze hizmetleri yalnızca defin sürecini kapsamayacak şekilde planlandı; kent genelindeki mezarlıklarda bakım, temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmaları yıl boyunca aralıksız sürdürülüyor. Ot biçme, ağaç budama ve çevre düzenlemesi gibi periyodik çalışmalar mezarlıkların düzenli ve saygılı bir ortam olarak korunmasına katkı sağlıyor.

Belediyenin bu organizasyonu, acılı günlerde vatandaşların yanında olmayı hedeflerken, hizmetlerin ücretsiz ve erişilebilir olması toplum desteğinin merkezine yerleştiriliyor. Ailelerin pratik ihtiyaçlarına yönelik üretken bir yaklaşım benimsenmiş durumda.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 14 İLÇEDE CENAZE NAKİL HİZMETLERİNİ 7 GÜN 24 SAAT ANLAYIŞI İLE...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, 14 İLÇEDE CENAZE NAKİL HİZMETLERİNİ 7 GÜN 24 SAAT ANLAYIŞI İLE SÜRDÜRÜYOR. VATANDAŞLARIN EN ZOR VE ACILI GÜNLERİNDE YANLARINDA OLAN BÜYÜKŞEHİR; BİR TARAFTAN DA ŞEHİR GENELİNDEKİ MEZARLIKLARDA BAKIM VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARINI KESİNTİSİZ YÜRÜTÜYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Duyarlı sürücü Gercüş'te aracının altından yavru kediyi kurtardı
images

Yemen iç savaşının kökleri masaya yatırıldı
images

Hakkarili personel 11 kez kan bağışıyla Kızılay'dan bronz madalya aldı
images

Asırlık mezarlardan korunan şehitliğe: iki kardeşin hatırası nesillere taşınıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kesinleşmiş 15 yıllık cezası olan şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı

Kurşunlu Han'da geçmişe yolculuk: Manisa'nın çarşısı ve müziği konuşuldu

Samsun'da kadın çiftçilere model proje bakanlıktan ödül aldı

Kocasinan'da yeşil parklar çocukların toprakla buluşmasını hedefliyor

TREND HABERLER

Bilime yatırım: L’Oréal Türkiye dört kadın araştırmacıya destek verdi

Hakan Altun Gaziantep'te nostalji ve coşkuyu buluşturdu

Şebnem Ferah anfaş otoparkında hayranlarıyla duygusal bir gece paylaştı

Gaziantep'te dokuz günün finali: Sefo festival kapanışını müzikle tamamladı

Artvin'de köknar sakızı emekle toplanıyor; kilogramı 7.500-10.000 liraya kadar çıkıyor

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

İstanbul toplantısında 136 eski siyasetçi AK Parti saflarına katıldı

Evcil dostlara lezzet şöleni: yerli üretim ve ihracat hedefleri fuarda ön plandaydı