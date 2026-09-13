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Samsun'da açılışta cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisi

Samsun Şehir Hastanesi açılışı için gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu; yolda otobüsü durdurarak vatandaşlarla selamlaştı ve sevgi gördü.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 21:08

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Samsun'da açılışta cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun sevgi gösterisi

Samsun programında yoğun katılım ve sıcak karşılaşmalar

Samsun Şehir Hastanesi'nin resmi açılış töreni için kente gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenden sonra kentteki temaslarını sürdürdü. Vatandaşların ilgi gösterdiği kortej sırasında Erdoğan'ın otobüsü sık sık durduruldu; Cumhurbaşkanı bekleyenlerle sohbet ederek selamlaştı ve fotoğraf taleplerini karşıladı.

Gençlerle buluşma ve program içeriği:

Açılışın ardından Atakum'daki Petek Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "İyi ki Erdoğan" programında gençlerle bir araya gelen Erdoğan, gençlerin sorularını dinledi ve sohbet etti. Programda samimi anlar öne çıktı; katılımcılar buluşma boyunca yoğun ilgi gösterdi.

Geniş heyet ve yolculuk düzeni:

Erdoğan'ın Samsun ziyaretine Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Çiğdem Karaaslan, Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Ersan Aksu eşlik etti. Ayrıca Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de programda yer aldı.

Petek Gençlik Merkezi buluşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindeki heyet, dönüş için Samsun Çarşamba Havalimanı'na hareket ederek Ankara'ya geçti. Gün boyunca vatandaşların gösterdiği yoğun ilgi ve karşılıklı selamlaşmalar ziyaretin öne çıkan unsurları arasında yer aldı.

BİN 458 YATAK KAPASİTELİ, 17 MİLYAR TL MALİYETLİ SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NİN AÇILIŞI İÇİN SAMSUN’A...

BİN 458 YATAK KAPASİTELİ, 17 MİLYAR TL MALİYETLİ SAMSUN ŞEHİR HASTANESİ’NİN AÇILIŞI İÇİN SAMSUN’A GELEN CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN PROGRAMI SONA ERDİ VE ERDOĞAN ANKARA’YA DOĞRU YOLA ÇIKTI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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