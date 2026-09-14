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Samsun'da ağır yaralanan çocuk: sürücü adliyeye sevk edildi

İlkadım Rasathane Mahallesi'nde aracın çarptığı 9 yaşındaki Y.E.K. ağır yaralandı; gözaltına alınan sürücü T.Ş. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

GİRİŞ: 14 Eylül 2026 - 16:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da ağır yaralanan çocuk: sürücü adliyeye sevk edildi

Samsun'da ağır yaralanan çocuk: sürücü adliyeye sevk edildi

İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde meydana gelen kazada, sürücülüğünü T.Ş.'nin yaptığı aracın çarptığı 9 yaşındaki Y.E.K. ağır yaralandı.

Kaza ve müdahale:

Olay sonrası yaralı çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Y.E.K.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Sürücünün işlemleri:

Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü T.Ş., Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili adli işlemler adliye sürecinde devam ediyor.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ T.Ş., GÖZALTINA ALINARAK ADLİYE SEVK EDİLDİ.

ARAÇ SÜRÜCÜSÜ T.Ş., GÖZALTINA ALINARAK ADLİYE SEVK EDİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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