Kafe konsepti ve koleksiyon:

İlkadım ilçesi Duruşehir mevkiinde hizmet veren kafe, akvaryumlarla çevrili bir ortamda ziyaretçilere sıradışı bir deneyim sunuyor. Mekânda yaklaşık 300 farklı balık türü sergileniyor; küçük türlerden büyüklerine uzanan koleksiyonun içinde köpek balığı türleri ve 12 kiloluk kedi balığı gibi dikkat çeken örnekler bulunuyor. İşletmenin konseptini oluşturan Diş Hekimi Enes Burak Uğurlu, amaçlarının misafirlerin sadece kahve içip sohbet etmesinden öte, kalıcı anılar biriktirebilecekleri bir ortam tasarlamak olduğunu belirtiyor.

Beslenme ve bakım:

Kafedeki akvaryumlarda iki tane 6 metrelik ve iki tane 3 metrelik ünite yer alıyor. Uğurlu, akvaryumlardaki balıkların günlük beslenme ihtiyacının yarım kilo ile 1 kilo arasında değiştiğini ve bazı türleri artık havuzda beslediklerini aktarıyor. Ayrıca kafede iguana ve papağan gibi egzotik türler de bulunuyor; bu hayvanlar yeşillik, sebze ve meyveyle ya da uygun görülen yemlerle besleniyor. Papağanın kısa sürede personele alıştığı ve iki gün bile ayrı kalsa sahibini özlediği ifade ediliyor.

Ziyaretçi deneyimi ve ilgi:

Mekân özellikle çocuklar ve aileler tarafından yoğun ilgi görüyor. Uğurlu, sosyal medyanın etkisiyle çevre illerden de misafirlerin geldiğini, velilerin çocuklarını ödül amaçlı getirdiğini belirtiyor. Kafe menüsünde hamburger, pizza ve çeşitli kruvasan seçenekleri gibi çocukların sevdiği ürünler yer alıyor. Ziyaretçiler hem egzotik canlıları yakından görme hem de fotoğraf çekme olanağı buluyor, birçok misafir ise il dışından gelip burada hatıra fotoğrafları biriktiriyor.

Kuruluş hikâyesinin bir girişimcilik hamlesi olduğunu söyleyen Uğurlu, üçüncü nesil kahve kültürüyle başladıklarını, egzotik hayvanlarla da birer anı oluşturduklarını vurguluyor. İleride beslenme alışkanlıklarını destekleyecek ürünlerle farklı bir zincir oluşturma planlarının bulunduğunu ifade ediyor.

SAMSUN’DA BİR KAFEDE BULUNAN YAKLAŞIK 300 FARKLI BALIK TÜRÜ, KÖPEK BALIĞI, İGUANA VE PAPAĞAN ZİYARETÇİLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR. AKVARYUMLARLA ÇEVRİLİ ORTAMDA KAHVE İÇEN VATANDAŞLAR, EGZOTİK HAYVANLARI YAKINDAN GÖRME VE FOTOĞRAF ÇEKME İMKANI BULUYOR.