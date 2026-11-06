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Samsun'da anneler parkı dönüşümü sosyal hayatı güçlendirecek

İlkadım Rasathane Mahallesi'nde hayata geçirilecek Anneler Parkı, yaklaşık 15 bin m² alanda yeşili koruyup kapalı otoparktan kreşe kadar çok işlevli bir alan sunacak.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 16:39

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun'da anneler parkı dönüşümü sosyal hayatı güçlendirecek

Projenin genel hatları:

Samsun Büyükşehir Belediyesi, İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi'nde yürütülecek Anneler Parkı Dönüşüm Projesi için imza sürecini tamamladı. Çalışma, yaklaşık 15 bin metrekarelik proje alanı üzerinde planlandı ve toplam 27 bin metrekare kapalı alanı kapsayacak biçimde tasarlandı. Amaç, bölgedeki sosyal yaşamı zenginleştirirken mevcut yeşil dokunun korunmasını sağlamak.

projede neler yer alacak:

Proje kapsamında bir kapalı otopark ve pazar yeri, kafe, kreş, çok amaçlı salon, çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, basketbol sahası ile geniş yeşil alanlar planlanıyor. Tasarım, her yaştan vatandaşın kullanımı gözetilerek işlevsel ve erişilebilir alanlar oluşturmayı hedefliyor; ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, çocukların güvenle oynayabileceği mekânlar öncelikli olarak kurgulandı.

çevre önceliği ve tasarım yaklaşımı:

Projenin tasarım aşamasında alanda bulunan çok yıllık ağaçların ve mevcut yeşil dokunun korunması esas alındı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan projenin imza sürecinin tamamlandığını duyururken şu ifadeleri kullandı: "Projenin temel tasarım yaklaşımı, alanda bulunan çok yıllık ağaçların ve mevcut yeşil dokunun korunması esas alınarak oluşturulmuştur. Ailelerin birlikte keyifle vakit geçireceği, çocuklarımızın güvenle oynayacağı, sosyal yaşamı zenginleştiren modern bir yaşam alanını Samsun’umuza kazandırıyoruz. Şehrimize hayırlı olsun".

Belediye yetkilileri, projenin kademeli olarak hayata geçirilmesiyle Rasathane Mahallesi'nde hem rekreasyon imkanlarının artacağını hem de bölge ekonomisine canlılık geleceğini belirtiyor. Tasarımın uygulama aşamasına geçilmesiyle birlikte alandaki mevcut ağaç dokusunun korunmasına özen gösterilecek ve halkın kullanımına uygun, çok amaçlı bir yaşam alanı ortaya konacak.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, PROJENİN İMZA SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞINI DUYURARAK...

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN, PROJENİN İMZA SÜRECİNİN TAMAMLANDIĞINI DUYURARAK, YAKLAŞIK 15 BİN METREKARE PROJE ALANINA SAHİP ÇALIŞMANIN TOPLAM 27 BİN METREKARE KAPALI ALANI KAPSAYACAĞINI BİLDİRDİ. PROJE KAPSAMINDA KAPALI OTOPARK VE PAZAR YERİ, KAFE, KREŞ, ÇOK AMAÇLI SALON, ÇOCUK OYUN ALANLARI, YÜRÜYÜŞ YOLLARI, BASKETBOL SAHASI VE GENİŞ YEŞİL ALANLAR YER ALACAK. HER YAŞTAN VATANDAŞIN KULLANIMINA HİTAP EDECEK ŞEKİLDE TASARLANAN PROJE İLE BÖLGEDEKİ SOSYAL YAŞAMIN ZENGİNLEŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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