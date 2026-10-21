Samsun'da ar-ge maratonu başlıyor: elektrik dağıtımına 370 bin TL destek

Programın kapsamı ve hedefleri:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (OMÜ-TTO), Samsun Üniversitesi ve Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ortaklığında düzenlenen Ar-Ge Maraton Hızlandırma Programı'nın üçüncüsü için başvurular açıldı. Program, elektrik dağıtım sektöründe operasyonel verimliliği artırmaya ve gerçek saha sorunlarına teknoloji odaklı çözümler geliştirmeyi amaçlıyor. Destek bütçesi olarak başarılı projelere toplam 370 bin TL ödül ayrıldı.

Kimler başvurabilir:

Türkiye genelindeki lisans ve lisansüstü öğrenciler, akademisyenler, girişimciler ile erken aşama girişimler programa katılabilecek. Başvurularda projelerin prototip aşamasında olması ve elektrik dağıtım sektörünün temel operasyonel ihtiyaçlarına somut çözümler sunması bekleniyor.

Değerlendirme alanları:

Projeler yedi ana başlıkta değerlendirilecek: dijital dönüşüm ve yapay zekâ uygulamaları, sürdürülebilir enerji ve karbon salımının azaltılması, enerji verimliliği ve akıllı şebekeler, yeşil teknolojiler ve enerji depolama, siber güvenlik ve kritik altyapıların korunması, ileri malzeme teknolojileri ve akıllı sayaç sistemleri ile müşteri deneyimi ve dijital hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi. Bu alanlar, şebeke güvenilirliğinin artırılması, elektrik kesintilerinin ve teknik kayıpların azaltılması ile yenilenebilir enerji entegrasyonunun kolaylaştırılmasına odaklanıyor.

Eğitim, mentörlük ve saha iş birlikleri:

Programa kabul edilen ekipler, sektörel eğitimler ve uzman mentörler eşliğinde geliştirme imkânı bulacak. Katılımcılar saha profesyonelleriyle doğrudan çalışarak proje gereksinimlerini gerçek koşullarda test etme fırsatı elde edecek. Geliştirme sürecinin ardından düzenlenecek "Demo Day" etkinliğinde ekipler projelerini jüriye sunacak.

Değerlendirme ve ödüller:

Değerlendirme, OMÜ-TTO, Samsun Üniversitesi ve YEDAŞ bünyesindeki sektör uzmanları ile akademisyenlerden oluşan 7 kişilik bağımsız kurul tarafından yürütülecek. Yarışmada birinci takıma 150 bin TL, ikinciye 100 bin TL, üçüncüye 50 bin TL ödül verilecek. Ayrıca dördüncü ile onuncu sıralar arasında yer alan 7 projeye toplam 70 bin TL mansiyon ödülü dağıtılacak.

Program, elektrik dağıtımına yönelik yenilikçi çözümleri hızlandırmayı ve saha ile akademi arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefliyor. Başvurular ve detaylı bilgi için ilgili kurumların duyuruları takip edilebilir; son başvuru tarihi ise 31 Ekim 2026 olarak açıklandı.

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (OMÜ-TTO), SAMSUN ÜNİVERSİTESİ VE YEŞİLIRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. (YEDAŞ) İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN AR-GE MARATON HIZLANDIRMA PROGRAMI’NIN ÜÇÜNCÜSÜ İÇİN BAŞVURULAR BAŞLADI.