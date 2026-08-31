Dolar 48,2480 +0,04%
Euro 56,0655 +0,35%
Bist 14.364,11 -1,89%
Altın Gram 6.953,14 -1,05%
EUR/USD 1,1617 +0,26%
Brent Petrol 88,23 +2,45%
--°

Samsun'da beton tesisinde gece bekçisi cansız bulundu

Samsun Tekkeköy'de bir beton firmasında görevli 49 yaşındaki gece bekçisi Dursun Kıllı, bekçi odasında ölü bulundu; otopsi sonucu beklenecek.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 16:15

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da beton tesisinde gece bekçisi cansız bulundu

Olayın gelişimi:

Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir beton firmasında gece bekçisi olarak çalışan Dursun Kıllı (49), sabah iş yerine gelenler tarafından yerleşke içindeki bekçi odasında hareketsiz bulundu.

İlk müdahale ve tespit:

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Kıllı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazenin sevki ve otopsi:

Dursun Kıllı'nın cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı'na sevk edildi. Kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından netleşeceği bildirildi.

SAMSUN’DA BİR BETON FİRMASINDA GECE BEKÇİSİ OLARAK ÇALIŞAN 49 YAŞINDAKİ DURSUN KILLI, İŞYERİNİN...

SAMSUN’DA BİR BETON FİRMASINDA GECE BEKÇİSİ OLARAK ÇALIŞAN 49 YAŞINDAKİ DURSUN KILLI, İŞYERİNİN YERLEŞKESİNDEKİ BEKÇİ ODASINDA ÖLÜ BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Tecirli kavşağında trafik kazası: motosiklet sürücüsü ağır yaralandı
images

Hanönü'nde tarlayı etkileyen örtü yangını ekip müdahalesiyle büyümeden söndürüld...
images

Bayramiç'te rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangınına geniş çaplı müdahale
images

Eski futbol kulübü başkanı ve tartışmalı isim Oral Çelik hayatını kaybetti

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Bişkek'te Putin Caparov'un ev sahipliğinde karşılandı

Akdeniz Mahallesi'ne yeni pazar alanı: erişim kolaylığı ve yoğunluk azaltma hedefleniyor

Kıyılarda yeni umut: Kastamonu balıkçıları sezona 'vira bismillah' dedi

Hanönü'nde tarlayı etkileyen örtü yangını ekip müdahalesiyle büyümeden söndürüldü

TREND HABERLER

Altıeylül’ün parkları kimlik değiştiriyor: güvenlikten zemine somut yenilikler

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı

İnegöl'de kaldırıma çıkan araç yaralı bırakırken, olay yerinde basına saldırı girişimi yaşandı