Samsun'da bilimin kapıları özel çocuklara açıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden kapsayıcı bilim etkinliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından başlatılan "Kapsayıcı Bilim Atölyeleri: Birlikte Keşfediyoruz Projesi" özel gereksinimli çocukların bilime erişimini kolaylaştırmayı, etkinliklere aktif katılımı teşvik etmeyi ve aile içi kaynaşmayı artırmayı hedefliyor. Proje, çocuklara bilimsel etkinliklerin yanı sıra oyun, tasarım ve keşif dolu bir hafta sunuyor.

katılımcı profili ve iş birliği:

Proje, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. TÜBİTAK 4008 Özel Bireylere Yönelik Kapsayıcı Toplum Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında gerçekleştirilen atölyeler, 2. kademe özel eğitim düzeyinde öğrenim gören, hafif düzeyde zihinsel yetersizlik tanısı bulunan öğrenciler ile bu öğrencilerin ortaokul düzeyinde eğitim gören kardeşlerine yönelik olarak planlandı. Etkinlikler, katılımcıların ilgi ve öğrenme seviyelerine uygun olarak tasarlandı.

etkinlik içeriği ve sağlanan destekler:

Bilim Samsun çatısı altında gerçekleştirilen atölyelerde çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde tasarım çalışmalarından bilimsel gösterimlere; eğitici etkinliklerden çeşitli oyun ve uygulamalara kadar geniş bir içerikle buluşuyor. Amaç, bilimi erişilebilir ve anlaşılır kılarken aynı zamanda eğlenceli hale getirmek.

Proje tamamen ücretsiz yürütülüyor. Etkinliklerde kullanılacak malzemeler ile ulaşım ve yemek gibi temel ihtiyaçlar Samsun Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğiyle karşılanıyor; böylece çocukların güvenli ve rahat şekilde katılımı sağlanıyor.

Program, katılımcılara sadece bilimsel bilgi kazandırmayı değil, aynı zamanda sosyal etkileşim, tasarım becerileri ve ekip çalışması deneyimi sunmayı amaçlıyor. Etkinlikler 25 Eylül'e kadar devam edecek ve Bilim Samsun'da düzenlenen atölyelerle çocukların öğrenme deneyimi çeşitlendirilecek.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) TARAFINDAN BİLİMİ ÖZEL ÇOCUKLAR İÇİN DAHA ERİŞİLEBİLİR, ANLAŞILIR VE EĞLENCELİ HALE GETİRMEK AMACIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "KAPSAYICI BİLİM ATÖLYELERİ: BİRLİKTE KEŞFEDİYORUZ PROJESİ" BAŞLADI. PROJE, ÖZEL BİREYLERİN BİLİMSEL ETKİNLİKLERE AKTİF KATILIMINI DESTEKLERKEN KARDEŞLERİYLE BİRLİKTE KALİTELİ VE KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRMELERİNE DE İMKAN SUNUYOR.