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Samsun'da birlik ve minnet: gaziler günü mevlidi büyük camide okundu

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü'nde Büyük Cami'de düzenlenen Mevlid-i Şerif'te Kur'an-ı Kerim okunarak şehit ve gaziler için dualar edildi; protokol katıldı.

GİRİŞ: 18 Eylül 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da birlik ve minnet: gaziler günü mevlidi büyük camide okundu

Samsun'da mevlid-i şerif programı

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü anısına düzenlenen Mevlid-i Şerif programı Büyük Cami'de gerçekleştirildi. Programda Kur'an-ı Kerim tilavet edildi ve şehitler ile hayatını kaybeden gaziler için dualar okunarak anma yapıldı.

Anma ve duaların içeriği

Cuma namazı öncesi düzenlenen törende okunan dualarda, milletin birlik ve beraberliği vurgulandı. Program boyunca katılımcılar, şehit ve gazilerin hatırasına saygı gösterip dualarla onların anısını yad etti.

Programa katılanlar

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve Samsun Milletvekili Mehmet Muş, Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Emniyet Genel Müdürü Vali Ali Fidan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, şehit ve gazi derneklerinin şube başkanları, gaziler, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ.

19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA MEVLİD-İ ŞERİF PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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