Samsun'da bowling salonu önünde araç çarpıştı, bir kişi yaralandı

kazanın meydana geliş biçimi:

Samsun'un İlkadım ilçesinde, Cedit Mahallesi'nde bulunan bowling salonu önünde 55 ANB 248 plakalı hafif ticari araç ile 55 ACP 549 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araçta bulunan bir kişi yaralandı.

müdahale ve hastaneye sevk:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya müdahale etti ve ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

kazaya ilişkin inceleme:

İlçe emniyet birimleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yetkililer, kazanın nedenine ilişkin değerlendirmeyi sürdürüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.