Butik çikolata kursu, sanatı ve teşviki bir araya getiriyor

İlkadım Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan butik çikolata kursunda kadınlar, çikolatayı sadece tatlı değil aynı zamanda görsel bir anlatıma dönüştürüyor. Kurs programı, temperlemeden kalıplamaya, şekillendirmeden sunuma kadar üretimin tüm aşamalarını kapsıyor ve katılımcılara uygulamalı deneyim sunuyor.

Temperleme: çikolatanın kalbi:

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri öğretmeni Ayşin Özbaş eğitimin merkezine temperleme işlemini koyuyor. Özbaş, kurumda 14 yıldır görev yaptığını ve butik çikolata kursunun şu an 20’nci gruba ulaştığını söylüyor. Kurs programı toplam 116 saatlik bir eğitim içeriyor; ön işlem görmüş çikolata, doğru sıcaklıkta temperlenerek kıtır kıvamına getiriliyor. Öğrenciler, temperlenen çikolatayı kalıplara dökme, dinlendirme ve birleştirerek özgün formlar oluşturma tekniklerini öğreniyor.

Kursun etkisi: beceriden işi dönüştürmek:

Eğitimlerde kullanılan farklı kalıplar ve sunum teknikleri sayesinde, yaklaşık 2 saatlik uygulamaların ardından ortaya görsel açıdan zengin yenilebilir eserler çıkıyor. Kursiyerlerin bir kısmı yalnızca hobi amaçlı katılırken, bazıları edindikleri beceriyi ekonomik faaliyete dönüştürüyor.

Kursiyerlerden 18 yaşındaki Çağla Sarıoğlu, 18 yaşına girdikten sonra Ayşin Özbaş ile tanışıp kurslara katılmaya karar verdiğini; burada öğrendikleriyle kendisini daha ileri taşımayı hedeflediğini aktarıyor. Diğer bir kursiyer, 36 yaşındaki Fatma Özdemir ise yaklaşık 2 yıl önce kurslara başlayıp aldığı eğitimlerin ardından evden üretime geçerek kendi işini kurduğunu, 1 yıldır sipariş aldığını anlatıyor.

Özdemir, butik çikolata alanındaki ilk siparişini Öğretmenler Günü için aldığını ve başlangıçtaki endişesine rağmen öğretmeninin desteğiyle siparişi başarıyla teslim ettiğini belirtiyor. Kursun hem gelir kaynağı yaratma hem de kişisel gelişim açısından önemli katkı sağladığı vurgulanıyor.

İlkadım Halk Eğitim Merkezi, pastacılık ve butik çikolata kurslarını yoğun şekilde sürdürerek alanına ilgi duyan herkesi programa davet ediyor. Kurslar hem teknik bilgi hem de girişimcilik adımlarında katılımcılara rehberlik ediyor.

SAMSUN’DA İLKADIM HALK EĞİTİM MERKEZİ BÜNYESİNDE AÇILAN BUTİK ÇİKOLATA KURSUNDA KADINLAR, ÇİKOLATAYI ADETA BİR SANAT ESERİNE DÖNÜŞTÜRÜYOR.