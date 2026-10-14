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Samsun'da büyük uyuşturucu operasyonu: 273 bin 300 hap ele geçirildi

Samsun Canik'te Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 273 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirdi; üç şüpheli M.K., U.G. ve Y.G. gözaltına alındı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 12:47

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da büyük uyuşturucu operasyonu: 273 bin 300 hap ele geçirildi

Samsun'da büyük uyuşturucu operasyonu: 273 bin 300 hap ele geçirildi

operasyon ayrıntıları:

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Canik ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmada bir eve operasyon düzenlendi. Ekiplerin ikametlerde yaptığı aramalarda 273 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

şüpheliler ve soruşturma:

Operasyon kapsamında M.K. (23), U.G. (24) ve Y.G. (20) isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.

CANİK İLÇESİNDE BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA 273 BİN 300 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE...

CANİK İLÇESİNDE BİR EVE DÜZENLENEN OPERASYONDA 273 BİN 300 ADET UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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