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Samsun'da cadde ortasında darbedilen genç: şüphelinin ekmek bıçağı olay yerinde bulundu

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Öğretmenevi mevkisinde 22 yaşındaki Emre D. cadde ortasında darp edildi; şüphelinin bıraktığı ekmek bıçağı bulundu.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 17:34

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da cadde ortasında darbedilen genç: şüphelinin ekmek bıçağı olay yerinde bulundu

Samsun'da cadde ortasında darbedilen genç

Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Öğretmenevi mevkisinde meydana gelen olayda, 22 yaşındaki Emre D. henüz belirlenemeyen bir nedenle cadde ortasında darbedildi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı ve genç daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay yeri ve müdahale:

Polis ekiplerinin olay anında bölgede bulunması, olası daha ağır bir saldırının önüne geçti. Güvenlik ekipleri olay yerinde ilk incelemeleri yaparken, saldırgan tarafından bırakıldığı değerlendirilen ekmek bıçağı bulundu ve delil olarak alındı.

Soruşturma ve arama çalışması:

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için emniyet güçleri çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları ve görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüpheliyi tespit etmeye yönelik adımlar atılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE DARBEDİLEN 22 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEYE KALDIRILIRKEN, SALDIRGANIN OLAY...

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE DARBEDİLEN 22 YAŞINDAKİ GENÇ HASTANEYE KALDIRILIRKEN, SALDIRGANIN OLAY YERİNDE EKMEK BIÇAĞI DÜŞÜRDÜĞÜ ÖĞRENİLDİ. KAÇAN ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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