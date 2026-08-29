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Samsun'da çatıda ve araçta yapılan baskınlarda 77 bin 160 sentetik ecza hap ele geçirildi

Samsun'da Narkotik ekiplerinin İlkadım ve Atakum'da düzenlediği iki operasyonda toplam 77.160 sentetik ecza hap ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 12:02

GÜNCELLEME: 29 Ağustos 2026 - 12:03

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da çatıda ve araçta yapılan baskınlarda 77 bin 160 sentetik ecza hap ele geçirildi

operasyon detayları:

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda toplam 77 bin 160 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Operasyonlar İlkadım ve Atakum ilçelerinde gerçekleştirildi.

ilk operasyonda ele geçirilenler:

İlkadım ilçesinde yapılan çalışmada, M.B. (23) isimli şahsın ikametinin çatı katı ile kullanımında bulunan depoda yapılan aramada 66 bin 110 adet sentetik ecza hap bulundu. Şüpheli gözaltına alındı ve hakkında adli işlem başlatıldı.

ikinci operasyonda yapılan aramalar:

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ve İlkadım ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, 2 şahsın üst, araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 11 bin 50 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şahıs gözaltına alınarak haklarında adli işlem başlatıldı.

gözaltılar ve soruşturmanın seyri:

Her iki operasyonda toplam 3 şahıs gözaltına alınmış olup, ele geçirilen maddelerle ilgili adli işlemler devam ediyor. Operasyonların detayları ve soruşturmanın ilerleyişi hakkında yetkililer tarafından incelemeler sürdürülmektedir.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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