Kaza ve ilk müdahale:

Samsun'un Canik ilçesinde bir otomobilin orta refüje çıkması sonucu sürücü yaralandı. Olay, Atatürk Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın oluş şekli:

Edinilen bilgiye göre, Emre Uyar yönetimindeki 55 ACK 592 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak orta refüje çıktı. Çarpmanın ardından araç refüjde durdu ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Yaralıya müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücü Emre Uyar, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde delil toplama çalışmaları sürüyor.

Samsun’da otomobil orta refüje çıktı: 1 yaralı