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Samsun'da çiftlikteki saman deposu alevlere yenik düştü

Samsun-Sinop karayolu üzerindeki bir çiftlikte saat 17.00'de çıkan saman deposu yangınına çok sayıda itfaiye müdahale etti; söndürme ve inceleme sürüyor.

GİRİŞ: 22 Eylül 2026 - 21:01

GÜNCELLEME: 22 Eylül 2026 - 21:12

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Samsun'da çiftlikteki saman deposu alevlere yenik düştü

Çiftlikte saman deposu alevlere teslim oldu

Samsun'da bir çiftlikte bulunan saman deposu, öğleden sonra çıkan yangında büyük ölçüde zarar gördü. Olay, Samsun-Sinop kara yolu üzerinde saat 17.00 sıralarında meydana geldi ve alevler kısa sürede depoyu sardı.

Olay yeri ve müdahale:

Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak ve söndürmek için çalışma başlattı; müdahale sürerken güvenlik önlemleri alındı ve çevredeki yapıların zarar görmemesine dikkat edildi.

Yangının ilk tespitlere göre saman deposunda başladığı bildirildi. Alevlerin yoğunluğu ve depo içindeki yanıcı malzeme nedeniyle söndürme çalışmaları zaman alıyor ve itfaiye ekipleri bölgedeki soğutma işlemlerine de öncelik veriyor.

Soruşturma ve zarar tespiti:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemeyen bir nedenle olarak kaydedildi. Olayla ilgili olarak yetkililer inceleme başlattı; ekipler, yangının nedenini ve maddi hasarın boyutunu tespit etmek için çalışma yürütüyor.

Yetkililer, yangınla ilgili gelişmeler ve inceleme sonuçlarıyla ilgili bilgilendirmeyi sürdüreceklerini açıkladı. Söndürme çalışmaları devam ediyor ve bölgedeki vatandaşlardan yetkililerin uyarılarına uymaları istendi.

SAMSUN’DA BİR ÇİFTLİKTE BULUNAN SAMAN DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

SAMSUN’DA BİR ÇİFTLİKTE BULUNAN SAMAN DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN PANİĞE NEDEN OLDU.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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