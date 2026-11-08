Samsun’da Çınarlık mevkiinde iki araç kafa kafaya çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Çarpışma ve müdahale:

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Samsun-Ordu karayolu üzerindeki Çınarlık mevkisinde gece yarısı bir trafik kazası meydana geldi. Olay, saat 00.30 sıralarında bildirildi ve bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre Ordu yönünden seyir halinde olan 55 AYF 431 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu araç, Samsun yönüne giden 06 CCC 279 plakalı SUV ile kafa kafaya çarpıştı; çarpmanın etkisiyle araçlardan biri takla attı.

Yaralılar ve soruşturma:

Kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi olay yerine ulaşan motosikletli ambulans ekipleri yaptı; ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

SAMSUN’DA SUV İLE OTOMOBİL KAFA KAFAYA ÇARPIŞTI: 4 YARALI