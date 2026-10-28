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Samsun’da dalgalanan 1919 metrelik bayrakla cumhuriyetin 103. yılı kutlandı

Samsun’da Atatürk Anıtı’nda başlayan tören sonrası Vali Orhan Tavlı ve protokolün katılımıyla 1919 metrelik bayrağın taşındığı yürüyüş düzenlendi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 15:33

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Samsun’da dalgalanan 1919 metrelik bayrakla cumhuriyetin 103. yılı kutlandı

Samsun’da cumhuriyet töreni ve yürüyüş:

Samsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 103. yılı dolayısıyla düzenlenen resmi törenlere ev sahipliği yaptı. Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı; törende Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan hazır bulundu. Protokol, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından anıt şeref defterini imzaladı.

Vali Orhan Tavlı’nın konuşması:

Vali Orhan Tavlı, Anıt Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in ilan edildiği 29 Ekim 1923 ile başlayan dönemin, 19 Mayıs 1919’da Samsun’da atılan ilk adımla taçlandığını vurguladı. Konuşmasında, 19 Mayıs 1919, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara süreçlerine değinerek 30 Ağustos 1922’de kazanılan zaferin önemini hatırlattı. Ayrıca Cumhuriyetin ikinci asrına girilirken Türkiye Yüzyılı vizyonu ve Terörsüz Türkiye hedefiyle tarım, ticaret, sanayi, teknoloji, lojistik, sağlık, eğitim, spor ve turizm alanlarında daha müreffeh bir ülke için çalışmaya devam edileceğini belirtti.

1919 metrelik bayrakla yürüyüş ve etkinlikler:

Konuşmanın ardından Vali Tavlı, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla 1919 metrelik bayrak taşınarak Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş, Onur Anıtı’ndan başladı ve Cumhuriyet, Çiftlik (İstiklal) ile Lise Caddeleri üzerinden 19 Mayıs Bulvarı’na bağlanarak İstiklal Meydanı’ndaki etkinlik alanında son buldu.

Yürüyüş boyunca katılımcıların oluşturduğu kortej ve taşıdıkları uzun bayrak, kutlama coşkusunu görsel olarak öne çıkardı. İstiklal Meydanı’nda düzenlenen gösteri ve etkinlikler, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen konserle sona erdi.

Günü birlik tören ve yürüyüş programı, kentteki farklı yaş gruplarından katılımın olduğu, hem resmi protokolün hem de halkın bir arada Cumhuriyet coşkusunu yaşadığı bir etkinlik olarak kayda geçti.

SAMSUN’DA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI...

SAMSUN’DA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNUN 103. YIL DÖNÜMÜ VE 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI DOLAYISIYLA TÖREN VE 1919 METRELİK YÜRÜYÜŞ YAPILDI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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