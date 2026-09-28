Samsun'da dönüşüm hız kazandı: Zeytinlik'te 2. ve 3. etap yıkımları başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm programının 2. ve 3. etabı, Zeytinlik Mahallesi'nde başlatılan yıkım çalışmalarıyla sahaya indi. Yerinde incelemelerde bulunan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, sürecin hukuki ve sosyal boyutlarında sağlanan uzlaşmanın altını çizdi.

etapların kapsamı:

2. etap yaklaşık 8 bin 681 metrekare, 3. etap ise 7 bin 616 metrekare alanda gerçekleştirilmek üzere planlandı. 2. etap kapsamında 115, 3. etap kapsamında 78 bağımsız birimin yıkımı yapılacak. Yapım ihalelerinin birlikte gerçekleştirilmesi planlanan bu iki etapta toplam 613 konut ve 53 ticari birim inşa edilecek.

1. etap ve proje genelinde durum:

Anadolu Mahallesi'nde yürütülen 1. etap inşaat çalışmaları sürüyor; bu etapta 27 bin 865 metrekare inşaat alanında 381 konut ve 40 ticari birim inşa edilecek ve projenin temeli geçen hafta atıldı. Doğan, çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda ilerlediğini ve vatandaşları kısa sürede yeni konutlarına kavuşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Projede Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy, Kökçüoğlu ve Hastanebaşı mahalleleri beş etapta ele alınacak. Projenin tamamında 1.925 konut ve 179 ticari birim inşa edilecek. İlk üç etap çalışmaları sürerken, 4. etapta hak sahipleriyle yüzde 99, 5. etapta ise yüzde 84,80 oranında uzlaşma sağlandı.

Yıkım çalışmalarını yerinde denetleyen Başkan Doğan, 1. etapta olduğu gibi 2. ve 3. etapta da hak sahipleriyle yüzde 100 uzlaşma sağlandığını vurgulayarak, "Bu oranlar hemşehrilerimizin bu yolda bize güvendiğinin en somut göstergesidir. Onların bu güveninden güç alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

SAMSUN’DA KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN 2. VE 3. ETABI ZEYTİNLİK MAHALLESİNDE GERÇEKLEŞEN YIKIMLARLA BAŞLADI. YIKIM ÇALIŞMALARINI SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN’DA YAKINDAN TAKİP ETTİ.