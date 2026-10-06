Samsun'da ehliyet sınavında kopya düzeneğiyle yakalanan aday ve yardım eden kişi adli kontrolle serbest

Sınav anında müdahale:

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde düzenlenen motorlu taşıt sürücü belgesi sınavında görevli ekiplerin müdahalesiyle kopya girişimi engellendi. Olay, sınavın yapıldığı okul binasında gerçekleşti ve sınava giren E.Ç. (24) üzerinde yapılan kontrolde kulaklık ile çeşitli kopya aparatları ele geçirildi.

yakalanan kişiler ve ele geçirilen malzemeler:

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sınav yerinin yakınında E.Ç.'ye kopya vermek için hazırlık yaptığı tespit edilen Ö.Ş. (37)'yi de kopya düzeneğiyle birlikte yakaladı. Olay kapsamında E.Ç., babası B.Ç. (46) ve Ö.Ş. gözaltına alındı.

adli süreç ve başka ayrıntılar:

Emniyetteki işlemlerin ardından E.Ç. ve babası serbest bırakılırken, Ö.Ş. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkça tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderilen Ö.Ş., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sırasında, 3 çocuk babası olan Ö.Ş.'nin Çorlu'dan gelerek E sınıfı ehliyet sınavında para karşılığı yardım etmek için hazırlandığı belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor; ele geçirilen aparatların ve şüphelilerin ifadelerinin incelenmesi ile sınav güvenliğine ilişkin değerlendirmeler devam etmektedir.

Ö.Ş.‘NİN, E SINIFI EHLİYET SINAVINDA PARA KARŞILIĞINDA KOPYA DÜZENEĞİYLE YARDIM ETMEK İÇİN ÇORLU'DAN SAMSUN'A GELDİĞİ ÖĞRENİLDİ.