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Samsun'da ev tekstiline yönelik yatırım ve iş birliği adımları

TETSİAD heyeti, Vali Orhan Tavlı ile Samsun'da ev tekstili yatırımları, kamu-sektör iş birliği ve kentin tanıtımına ilişkin iş birliği imkanlarını görüştü.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 21:09

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Samsun'da ev tekstiline yönelik yatırım ve iş birliği adımları

Samsun'da ev tekstiline yatırım ve iş birliği değerlendirmesi

TÜRkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı ile bir araya gelerek sektörün gelişimine yönelik adımları değerlendirdi. Toplantıda TETSİAD Başkanı Murat Şahinler, TETSİAD Başkan Yardımcısı ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Kadir Beytekin ile yönetim kurulu üyeleri hazır bulundu. Görüşmede, ev tekstili sektörünün ulusal ve uluslararası pazarlardaki konumu ile Samsun'un yatırım potansiyelinin nasıl değerlendirilebileceği masaya yatırıldı.

Kamu ve sektör arasında iş birliği:

Heyet ve vali arasında yapılan görüşmede kamu-sektör iş birliği ile koordinasyonun güçlendirilmesinin önemi vurgulandı. Taraflar, ilgili kurum ve kuruluşlarla yürütülebilecek ortak projelerin, kurumsal bağları kuvvetlendirerek sektörel standartların yükseltilmesine ve işletmelerin rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacağı görüşünde birleşti. Ayrıca sektör paydaşları arasında bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılmasının hizmet kalitesini yükselteceği ve sektörün daha dayanıklı bir yapıya kavuşmasına yardımcı olacağı ifade edildi.

Samsun'un tanıtımı ve yatırım cazibesi:

Görüşmenin ardından TETSİAD heyeti, kentin tanıtımına katkı sağlayan Samsun Tanıtım Merkezi'ni ziyaret etti. Heyet ayrıca, ilham kaynağı olarak gösterilen İstiklal Madalyası'ndan esinlenilerek kente kazandırılan İstiklal Meydanı'nı gezerek bölgenin kültür, turizm ve tanıtım değerlerini yerinde gördü. Yapılan değerlendirmelerde Samsun'un sadece sanayi ve ticaret kapasitesi değil, aynı zamanda kültür ve turizm varlıklarının da yatırım açısından ekonomik potansiyel sunduğu belirtildi.

Toplantı ve saha ziyaretleri, taraflar arasında olası yatırım projelerinin, ortak girişimlerin ve teknik iş birliklerinin önünü açacak adımların atılması yönünde somut bir başlangıç olarak değerlendirildi. Sektör temsilcileri ile kamu kurumları arasındaki diyalogun korunması ve geliştirilmesiyle, Samsun'da ev tekstili alanında yeni yatırım fırsatlarının hayata geçirilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

TETSİAD BAŞKANI MURAT ŞAHİNLER, TETSİAD BAŞKAN YARDIMCISI VE SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN...

TETSİAD BAŞKANI MURAT ŞAHİNLER, TETSİAD BAŞKAN YARDIMCISI VE SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKAN YARDIMCISI KADİR BEYTEKİN İLE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ. GERÇEKLEŞTİRİLEN GÖRÜŞMEDE, EV TEKSTİLİ SEKTÖRÜNÜN ULUSAL VE ULUSLARARASI PAZARLARDAKİ KONUMU, SEKTÖRÜN GELİŞİMİNİ DESTEKLEYECEK ÇALIŞMALAR VE SAMSUN’UN YATIRIM POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ İMKANLARI ELE ALINDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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