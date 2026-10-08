Samsun’da eylül trafik bilançosu: 3 can, 765 yaralı

Samsun'da eylül ayı kazalarının özeti

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Trafik Daire Başkanlığı verilerine göre, 2026 yılı Eylül ayında Samsun genelinde toplam 1.163 trafik kazası kaydedildi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybetti, 765 kişi yaralandı. Yetkililer, kazaların temel nedenleri arasında trafik kurallarına uyulmamasını gösteriyor.

Polis sorumluluk bölgesindeki dağılım:

Polis sorumluluk alanında Eylül ayında 476'sı ölümlü-yaralanmalı, 586'sı maddi hasarlı olmak üzere toplam 1.062 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalarda 2 kişi olay yerinde can verirken, 680 kişi yaralandı. Veriler, polis bölgesindeki ölümlü ve yaralanmalı kazaların toplam içindeki payının yüksek olduğunu gösteriyor.

Jandarma sorumluluk bölgesindeki durum:

Jandarma sorumluluk alanında ise Eylül ayında 59'u ölümlü-yaralanmalı, 42'si maddi hasarlı olmak üzere toplam 101 trafik kazası bildirildi. Bu olaylarda 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 85 kişi yaralandı. Jandarma kayıtları, kırsal ve bağlantı yollarındaki kazaların da önemli bir paya sahip olduğunu ortaya koyuyor.

İlk 9 ayın bilançosu

Yılın ilk dokuz ayında (Ocak-Eylül 2026) polis bölgesinde toplam 4.255'i ölümlü-yaralanmalı, 5.431'i maddi hasarlı olmak üzere 9.686 trafik kazası gerçekleşti. Bu dönemde 23 kişi hayatını kaybetti, 5.959 kişi yaralandı.

Jandarma bölgesinde ilk 9 ayda toplam 803 trafik kazası kaydedildi; bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti, 697 kişi yaralandı. Toplanan veriler, Eylül ayının tek başına yıllık eğilimler üzerinde etkisi olduğunu, ancak genel olarak trafik güvenliğinde iyileştirme gereksinimi bulunduğunu gösteriyor.

Resmi veriler, trafik kurallarına uyulmamasının can kayıpları ve yaralanmaların başlıca sebepleri olduğunu işaret ediyor. Yetkililer, denetimlerin ve farkındalık çalışmalarının artırılmasının önemine dikkat çekiyor.

SAMSUN'DA EYLÜL AYINDA POLİS VE JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE MEYDANA GELEN TOPLAM BİN 163 TRAFİK KAZASINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 765 KİŞİ YARALANDI.