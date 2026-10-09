Samsun'da Fransa'daki kaza sonrası hayatını kaybeden Melih Adıgüzel toprağa verildi

Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Fransa'da motosikletiyle seyir halindeyken geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden Melih Adıgüzel (29), memleketi Samsun'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenazenin, yakınlarının girişimleriyle Türkiye'ye getirildiği bildirildi.

cenaze töreni:

Cenaze, İlkadım ilçesine bağlı Gürgendağı Mahallesi'ne götürülerek, Gürgendağı Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla devam etti. Törene Adıgüzel'in ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldı; törene gelenler genç yaşta yaşamını yitiren gencin ailesine taziyelerini iletti.

defin işlemi ve vedâ:

Kılınan cenaze namazının ardından dualar eşliğinde cenaze, Gürgendağı Merkez Mezarlığı'na götürülerek toprağa verildi. Aile üyeleri ve komşular tören boyunca büyük üzüntü yaşadı ve genç için dualar edildi.

FRANSA’DA MOTOSİKLET KAZASINDA HAYATINI KAYBEDEN MELİH ADIGÜZEL (29), MEMLEKETİ SAMSUN’DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİYLE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.