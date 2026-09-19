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Samsun'da gaziler günü anısı konser ve özel buluşmayla yaşatıldı

19 Eylül Gaziler Günü, Samsun'da anıt çelenk töreni, şiir dinletisi ve Kahramanlık Türküleri konseriyle anıldı; şehit ailelerine özel buluşma düzenlendi.

GİRİŞ: 19 Eylül 2026 - 13:42

GÜNCELLEME: 19 Eylül 2026 - 13:44

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Samsun'da gaziler günü anısı konser ve özel buluşmayla yaşatıldı

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü anma programı:

Samsun'da 19 Eylül Gaziler Günü kapsamında düzenlenen anma etkinlikleri, Onur Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk sunma töreniyle başladı. Törenin ardından Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda anma programı yapıldı; programda duygusal ve kültürel öğeler ön plandaydı.

Anıt töreni ve salon programı:

Salondaki programda Gazi Emekli Albay Halil Şenbaş bir şiir okudu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ses sanatçılarının sunduğu Kahramanlık Türküleri Konseri salondakilere duygusal anlar yaşattı. Etkinlikte ayrıca Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu ile Muharip Gaziler Korosu'nun ortak performansı büyük alkış aldı.

Konuşmalar ve kapanış:

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şube Başkanı Ahmet Diril yaptığı konuşmada, "19 Eylül Gaziler Günü Türk kahramanlığının Muharip Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında taçlandığı gündür. Bugün Kurtuluş Savaşı’nda Kore’de ve Kıbrıs’ta savaşan muharip gazilerle, Türkiye Cumhuriyeti’nin rejimi, üniter yapısı ve toprak bütünlüğü uğrunda vatan hainlerine ve terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele eden asker, polis ve güvenlik korucularıyla 15 Temmuz hain darbe girişiminde vücutlarını kahramanca siper eden tüm gazilerin onur günüdür" ifadelerini kullandı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı ise konuşmasında, "Bugün cennet vatan toprakları üzerinde ay-yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün 5 vakit semaya yükseliyor, kendi ülkemizde özgürce ve onurlu bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunun arkasında canından aziz bildiği vatanını namahrem ellere teslim etmeyen aziz şehitlerimizin fedakarlığı, kahraman gazilerimizin cesareti vardır. Vatanımızın ve milletimizin selameti için göğüslerini siper ederek hiçbir maddi ve dünyevi değerle kıyaslanamayacak büyük bir şeref ve mertebeye erişen aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz Türk milleti için rehber olmaya devam edecektir" diyerek gazilere vurguda bulundu.

Program, şehit aileleri onuruna düzenlenen özel buluşma ile sonlandırıldı. Programa AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, gaziler ve yakınları, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

SAMSUN&#039;DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

SAMSUN'DA 19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ NEDENİYLE ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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