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Samsun'da gece başlayan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı

Meteoroloji'nin turuncu uyarısıyla başlayan sağanak, özellikle Çarşamba'da etkili oldu; cadde ve sokaklarda su birikintileri ve zaman zaman ulaşım aksadı.

GİRİŞ: 29 Ağustos 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun'da gece başlayan sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı

Samsun'da yoğun yağış etkisini sürdürüyor:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen turuncu kod uyarısının ardından kentte beklenen sağanak, gece saatlerinden itibaren hissedilir şekilde başladı. Yağışın en sert hissedildiği ilçe Çarşamba oldu; burada yağış zaman zaman kuvvetini artırdı ve yer yer su birikintilerine neden oldu.

cadde ve sokaklarda su birikintileri:

Özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda biriken sular, kısa süreli ulaşım aksamalarına yol açtı. Vatandaşlar bazı sokaklarda ilerlemenin güçleştiğini bildirirken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaya ve sürat yapmamaya çağırdı. Gece başlayan yağışın ardından yer yer drenaj sistemlerinin dolduğu, suyun çekilmesiyle ilgili müdahalelerin sürdüğü öğrenildi.

orta Karadeniz ölçümleri dikkat çekti:

Meteoroloji verilerine göre Orta Karadeniz genelinde yüksek yağış miktarları kaydedildi. Ölçümlerde en yüksek değerlerden biri Ordu-Giresun Havalimanı (Gülyalı)'nda 95,0 kilogram/metrekare olarak ölçülürken, Amasya (Taşova/Boraboy Orman Sahası)'nda 70,8 kilogram/metrekare seviyesinde yağış kaydedildi. Bu veriler, bölgedeki sistemin yerel olarak kuvvetli olduğunu gösteriyor.

Yetkililer, kısa süreli fakat yoğun yağışların yol açabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunmasını ve gün içinde olası yeni uyarıların takip edilmesini öneriyor. Kent genelindeki su tahliye çalışmaları ile trafik düzenlemeleri, durumun sallanmasıyla birlikte planlı şekilde yürütülüyor.

SAMSUN&#039;UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK NEDENİYLE BAZI CADDE VE SOKAKLARDA...

SAMSUN'UN ÇARŞAMBA İLÇESİNDE SABAH SAATLERİNDE BAŞLAYAN SAĞANAK NEDENİYLE BAZI CADDE VE SOKAKLARDA SU BİRİKİNTİLERİ OLUŞTU.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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