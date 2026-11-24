Atakum'da bisikletiyle badem satan engelli vatandaş saldırıya uğradı

Samsun'un Atakum ilçesi Atakent Mahallesi'nde bisikletiyle badem satarak yaşamını sürdüren Aykut Güler (34), gece saatlerinde kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Olay, dün saat 23.30 sıralarında bir kafenin önünde meydana geldi ve saldırı anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Saldırı anı ve tanık ifadeleri:

Saldırı anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, Güler'in yanına yaklaşan bir kişinin "Hacı abiyi gördün mü?" sorusunu yönelttiği, Güler'in "Görmedim" diye yanıt verince şüphelinin peşinden gidip aniden saldırdığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle Güler yere düştü ve protez dişi yerinden çıktı.

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşlar hızla müdahale ederek Güler'e yardım etti. Yardım edenlerin yere saçılan bademleri topladığı ve mağdurun ayağa kalkmasına destek verdiği belirtildi.

Mağdurun durumu ve savcılık işlemleri:

Hidrosefali nedeniyle beyinde sıvı birikmesi bulunan ve denge sorunu yaşadığı bildirilen Güler'in sağlık kayıtlarında yüzde 52 engelli raporu yer alıyor. Yaklaşık 4 yıldır bisikletiyle badem satarak geçimini sağladığı ifade edildi.

Saldırı sonrası polis merkezine giderek şikâyetçi olan Güler, kendisine saldıran kişinin bulunmasını ve cezalandırılmasını talep etti. Emniyet birimleri olayla ilgili inceleme başlatarak saldırganın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı.

Kamuoyuna yansıyan görüntüler ve mağdurun ifadeleri doğrultusunda yürütülen soruşturmanın detayları polis tarafından duyurulacak.

BİSİKLETİYLE BADEM SATAN AYKUT GÜLER (34), YANINA GELEN KİMLİĞİ BELİRSİZ BİR KİŞİNİN "HACI ABİYİ GÖRDÜN MÜ?" SORUSUNA "GÖRMEDİM" DİYE CEVAP VERDİ. BUNUN ÜZERİNE ŞAHIS, GÜLER’İN PEŞİNDEN GİDEREK ANİDEN SALDIRDI.