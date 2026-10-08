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Samsun'da gecenin anlık aydınlanması 30 dakikalık yağışı takip etti

Samsun'da akşam saatlerinde peş peşe çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı, görüntüler kameralara yansıdı; kent yaklaşık 30 dakika yağmur aldı.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 22:21

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EDİTÖR: Aslı Han

Samsun'da gecenin anlık aydınlanması 30 dakikalık yağışı takip etti

Samsun'da akşam şimşeği görüntüleri

Akşam saatlerinde Samsun semalarında peş peşe çakan şimşekler geceyi anlık olarak aydınlattı. Farklı noktalardan görülen bu doğa olayı, şehirde kısa süreli bir görsel şölen oluşturdu ve birçok kişi tarafından kayda alındı.

görüntülerin kaydedilmesi ve izlenim:

Kameralara yansıyan karelerde, gökyüzünü delen parlak şimşek hatları dikkat çekti. Işık patlamaları kentin çeşitli bölgelerinden gözlemlendi; görüntülerde gökyüzünün kısa süreliğine gündüz gibi aydınlandığı görülüyor.

yağışın süresi ve sonrasında:

Şimşeklerin ardından kent genelinde etkili olan yağış, yaklaşık 30 dakika sürdü. Bu kısa yağış periyodunun ardından hava yeniden sakinleşti ve günlük akış normale döndü.

Olay, bölgedeki doğal hava hareketlerinin anlık etkisini gösterirken, kaydedilen görüntüler sosyal medyada da paylaşıldı ve ilgi topladı.

Samsun’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Samsun’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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