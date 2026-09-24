Samsun'da genç eskrimciler dünya kupasında madalya peşinde

samsun'da flöre dünya kupası başladı:

Samsun Okçuluk Spor Salonu, Yıldızlar ve Gençler Flöre Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Organizasyona 52 ülkeden 606 sporcu katılıyor; Türkiye ise 80 sporcu ile madalya hedefliyor. Turnuva toplam dört gün sürecek ve ilk gün 17 yaş altı yıldız kategorisi müsabakaları gerçekleştirildi.

organizasyon ve katılım:

Ilgın Güçlüer Sürekcigil, Türkiye Eskrim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak turnuvayı ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirtti. “Samsun’da 4 gün sürecek Flöre Dünya Kupası’na ev sahipliği yapıyoruz. Turnuvamızda 52 ülkeden 606 sporcu yer alıyor. 80 Türk sporcu da madalya için pistte yarışıyor. İnşallah hem organizasyonumuzun kalitesiyle hem de pistteki sporcularımızla çok güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.

milli takımın hedefleri ve sporcu yorumları:

Gökhan Akyalçın, Türkiye Eskrim Federasyonu Teknik Kurul Koordinatörü, ilk gün bekledikleri başlangıcı yakalayamadıklarını ancak sürecin henüz yeni olduğunu vurguladı. “Turnuvaya yıldızlarda 20 kız, 20 erkek, gençlerde de 20 kız, 20 erkek olmak üzere toplam 80 Türk sporcu ile katıldık. Turnuvayı ülkemizde yaptığımız için gururluyuz. Milli sporcularımız için ilk günkü sonuçlar iyi başlamasa da sonunu iyi getireceğiz diye umuyorum. Yarın genç kategorisinde sporcularımız yarışacak. Onlarda da dünya ve Avrupa’da derece yapmış sporcularımız yer alıyor. Çok çalıştık. Yazın zorlu ve yoğun kamp dönemleri geçirdik. Sezon yeni başladı. Hazırlık sürecini iyi atlattığımızdan güzel sonuçlar alacağımızı umuyorum.”

Milli sporcu Bulut Ali Yıldız ise ilk gün beklediği sonucu alamadığını söyledi: “8 yıldır eskrim yapıyorum. Samsun’da oldukça güzel bir turnuva oluyor. İlk gün istediğim sonucu alamasam da turnuvadaki kalite güzel. Geçen yıl Dünya Kupası’nda son 32’ye kalmıştım. Bu sene onu başaramadım ama yarın gençler kategorisi olacak. Orada başarılı sonuçlar almak için mücadele edeceğim.”

Ada Kefeciler de takımın geçen sezonki performansının üzerine çıkmayı hedeflediklerini belirtti: “Milli takım adına geçen sezon iyi geçmişti. Bu sene elimizden gelenin daha iyisini yapmaya çalışacağız. Çok çalıştık ve güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum. En büyük hedefimiz madalya kazanmak.”

Turnuva programına göre ilk günün ardından genç kategorisinde 20 yaş altı sporcular piste çıkacak; organizasyonun kalan günlerinde hem bireysel hem takım müsabakalarıyla madalya sahipleri belirlenecek.

SAMSUN'DA DÜZENLENEN YILDIZLAR VE GENÇLER FLÖRE DÜNYA KUPASI'NDA 52 ÜLKEDEN 606 SPORCU MADALYA KAZANMAK İÇİN FLÖRELERİNİ SALLIYOR.