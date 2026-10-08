Samsun'da gençler geleceğin iklim gündemini COP31'e taşıyacak bildirge hazırladı

Samsun'da çalıştay ve katılımcılar

Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek COP31 hazırlıkları kapsamında Samsun'da düzenlenen Samsun Ulusal Gençlik İklim Çalıştayı, İlkadım Emine Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Çalıştaya İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Murat Ağar, il ve ilçe eğitim yöneticileri, 6 liseden 50 öğrenci, 7 öğretmen ile Haydi Yapalım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Çevre Mühendisi Yusuf Dursun Durmuş katıldı.

Çalıştayın odağı ve yürütülen çalışmalar:

"Su Ekosistemleri ve İklim Riskleri" teması etrafında bir araya gelen öğrenciler, iklim ve çevre sorunlarını yerel bağlamda ele aldı. Tartışmalar, yaşadıkları çevrenin ihtiyaçlarına yönelik gözlemlerle başladı; katılımcılar hem sorunların sebeplerini hem de kısa-orta vadede uygulanabilir çözüm yollarını masaya yatırdı. Grup çalışmaları ve fikir atölyeleri biçiminde ilerleyen oturumlarda, gençlerin önerileri somut proje ve politika önerilerine dönüştürülmeye çalışıldı.

Çıktılar ve sonraki adım:

Çalıştay sonucunda öğrencilerin katkılarıyla hazırlanan Samsun Gençlik İklim Bildirgesi taslağı oluşturuldu. Bu taslağın ulusal düzeye taşınması hedefleniyor; bildirge taslağının Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne iletileceği bildirildi. Organizatörler, gençlerin sunduğu önerilerin COP31 sürecinde ve eğitim politikalarında görünür olmasının amaçlandığını vurguladı.

Çalıştay, gençlerin iklim gündeminde aktif bir rol üstlenme isteğini ve yerel sorunlara yönelik çözüm üretme kapasitesini ortaya koydu. Katılımcı isim ve sayılarının açıkça belirtilmesi, sürecin şeffaflığı ve takip edilebilirliği açısından önem taşıyor.

“SAMSUN ULUSAL GENÇLİK İKLİM ÇALIŞTAYI” DÜZENLENDİ.