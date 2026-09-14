Samsun'da gençlerle buluşma: terörsüz Türkiye ve Mekke antlaşmasında yeni hedefler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun Büyükşehir Belediyesi PETEK Gençlik Merkezi'nde düzenlenen Gençlik Buluşmaları programında gençlerle bir araya geldi. Konuşmasında hem kent tarihine gönderme yaptı hem de güvenlik, dış politika ve gençliğe yönelik politikalar hakkında kapsamlı mesajlar verdi.

Samsun vurgusu ve tarihi göndermeler:

Erdoğan, konuşmasına Samsun'un bağımsızlık yürüyüşündeki yerine atıf yaparak başladı. Bandırma Vapuru ile TCG Anadolu arasında kurduğu bağlamla Türkiye'nin geçtiği rotaya dikkat çekti ve ülkenin zorlu coğrafi koşullarda birçok krizi geride bıraktığını belirtti. Gençlere seslenirken 107 yıl önceki İstiklal Yürüyüşü'ne atıf yaparak bugünün gençlerinin yarın ülkenin yönetiminde söz sahibi olacağını vurguladı.

Gençlerin siyasete katılımını desteklediklerini, seçilme yaşını 30'dan 18'e indirdiklerini söyleyen Erdoğan, gençlere yönelik eğitim, spor ve sivil toplumdaki teşviklerin sürdüğünü anlattı. Ayrıca 12 Eylül darbesinin anısına değinerek o dönemin genç kuşaklara verdiği zararları hatırlattı ve bu tür karanlık dönümlerin tekrarlanmaması temennisinde bulundu.

Terörsüz Türkiye hedefi ve bölgesel huzur:

Gençlerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki mevcut durumu değerlendirdi. Erdoğan, sözlerinde bölgedeki terör örgütlerinin etkisinin büyük ölçüde gerilediğini ve halkın yaylalarda, otlaklarda rahatlıkla hayvancılık yapabildiğini vurguladı. Bu kazanımların bölge halkına huzur getirdiğini belirterek, hedefin bu olumlu tablonun bölgenin tamamına ve geneline yayılması olduğunu söyledi.

Erdoğan, gençlerin bu süreçte sorumluluk alacaklarını, ülke içindeki istikrarın korunmasının yanı sıra çevre coğrafyalarla ilişkilerde de Türkiye'nin daha aktif rol oynayacağını ifade etti.

Mekke antlaşması ve bölgesel adımlar:

Uluslararası gelişmelere ilişkin bir soru üzerine Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Antlaşması konusuna değindi. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye arasında atılan bu adımı İslam dünyasına bir sinyal verme çabası olarak niteledi ve antlaşmada "güzel gelişmeler" olduğunu belirtti. Bölgedeki sıkıntıların aşılması için Türkiye'nin ağırlığını koyduğunu, bunun adımlarının sürdüğünü kaydetti.

Erdoğan ayrıca "Dünya 5'ten büyüktür" söylemini tekrarlayarak daha adil bir dünya düzeni hedefinin sürdüğünü ve Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel meselelerde inisiyatif aldığını dile getirdi.

Programdan notlar: kültür, spor ve gündelik anlar

Programda ikili ve gündelik diyaloglara da yer verildi. Erdoğan, gençlerin ilgisini çeken 'Asırlık Gece' dizisiyle ilgili olumlu kanaatini paylaştı; dizinin oyuncu seçimlerinin itinalı yapıldığını ve gençlerin diziden çıkarımlar elde ettiğini söyledi. Ayrıca Resul Dündar'ın seslendirdiği 'Gündüz-Gece' türküsüne eşlik etti ve performansı gençlerden alkış aldı.

Tartışma ve sohbet arasında Cumhurbaşkanı'nın Samsun dondurmasına ilgisini hatırlatması salonu neşelendirdi; Erdoğan'ın dondurma isteği üzerine salondakiler dondurma ikramıyla buluştu. Futbol esprisi de gecenin renkli anları arasındaydı; Çorum FK'nın Samsunspor'u 5-1 yenmesine ilişkin esprili bir tepki verdi.

Gündemdeki diğer başlıklar arasında NATO Zirvesi'nde Makine ve Kimya Endüstrisi üretimi silahların hediye edilmesi, bu girişimin liderlerce memnuniyetle karşılanması, COP 31 hazırlıkları ve Birleşmiş Milletler ile yürütülen görüşmeler sayıldı. Erdoğan, Türkiye'nin çevresel ve diplomatik alandaki adımlarının meyve verdiğini aktardı.

Programda engelli bir vatandaşı görüp otobüsten inerek halini hatırını sorması, eski Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir için yapılan Fatiha ve hediye takdimiyle program sona erdi. Erdoğan, gençlere hitaben gençliği ülkenin geleceği olarak niteleyip onlarla dayanışmayı sürdüreceklerini yineledi.

Samsun'da gençlerle buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Terörsüz Türkiye" ve "Mekke Antlaşması" mesajı