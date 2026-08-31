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Samsun'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs gbt kontrolünde yakalandı

Atakum'da yapılan GBT kontrolünde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti' suçundan 15 yıl hapis cezası olan O.Y. yakalanıp tutuklandı.

GİRİŞ: 31 Ağustos 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs gbt kontrolünde yakalandı

Atakum ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünde, hakkında uzun süreli hapis cezası bulunan bir kişi yakalandı.

gbt kontrolü ve yakalama:

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurma ve kimlik sorgulaması sırasında, şahsın kaydında arama kararı bulunduğu belirlendi. Yapılan kontrolde, O.Y. isimli kişinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

gözaltı ve adli süreç:

Atakum Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıs, gerekli işlemlerin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Yapılan adli işlemler tamamlandıktan sonra tutuklandı ve ceza infaz sürecine ilişkin prosedürler başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın, yakalama ve sevk işlemlerini yürüten birimler tarafından sürdürüldüğü bildirildi.

15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs GBT kontrolünde yakalandı

15 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs GBT kontrolünde yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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