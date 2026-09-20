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Samsun'da iki aracın çarpışması: sürücü ve oğlu yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde Yıldıray Çınar Bulvarı'nda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücü ve 12 yaşındaki oğlu yaralandı.

GİRİŞ: 20 Eylül 2026 - 14:39

GÜNCELLEME: 20 Eylül 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Samsun'da iki aracın çarpışması: sürücü ve oğlu yaralandı

kaza ayrıntıları:

Samsun’un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi Yıldıray Çınar Bulvarı üzerinde bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza meydana geldi. Kazaya karışan araçlardan birinin sürücüsü Nihat Yıldırım yönetimindeki 06 VHC 53 plakalı otomobil, diğerinin sürücüsü ise İbrahim Başgöl idaresindeki 55 ARN 887 plakalı hafif ticari araç olarak kayıtlara geçti.

yaralıların durumu:

Çarpışma sonucu otomobil sürücüsü Nihat Yıldırım ile yanında bulunan 12 yaşındaki oğlu Muhammet Emin Yıldırım yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla alınarak sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne nakledilip tedavi altına alındı.

soruşturma ve müdahale:

Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde inceleme başlattı. Yetkililer, çarpışmanın nedenine ilişkin detaylı araştırmanın devam ettiğini ve mevcut bulguların kayıt altına alındığını bildirdi.

İLKADIM İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

İLKADIM İLÇESİNDE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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