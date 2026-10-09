Dolar 49,3373 +0,11%
Euro 55,2479 -0,03%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.695,32 +1,54%
EUR/USD 1,1202 -0,12%
Brent Petrol 104,70 +0,40%
--°

Samsun'da iki kişinin ölümüne yol açan kazanın ilk duruşmasında tartışılan unsurlar

Samsun'da motosikletin yayaya çarpması sonucu iki kişinin öldüğü davanın ilk duruşmasında sanık kazayı istemeden yaptığını savunup beraat talep etti.

GİRİŞ: 09 Ekim 2026 - 16:11

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da iki kişinin ölümüne yol açan kazanın ilk duruşmasında tartışılan unsurlar

Olayın kısa özeti:

Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi Atatürk Bulvarı yan yolunda, bir otel yakınında meydana gelen kazada 55 AKV 459 plakalı motosikleti kullanan Kemalcan Arslan (20) ile motosiklette yolcu olan Taha Bozkurt Seldüz ve yaya Fahrettin Demir (36) ağır yaralandı. Yapılan müdahalelere rağmen Fahrettin Demir ile Taha Bozkurt Seldüz hayatını kaybetti; olay “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebep olma” suçundan açılan dava ile yargılanıyor.

Sanığın savunması ve olay anlatımı:

Tutuksuz sanık Kemalcan Arslan, Samsun 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada yaptığı savunmada kaza günü arkadaşlarıyla Batıpark'a gittiklerini, ardından Çiftlik Caddesi'ndeki internet kafeye gitmek üzere yola çıktıklarını anlattı. Sanık, şunları söyledi: "Sağ tarafta bir dolmuş durdu. Yaya indi ve bir anda yola atladı. Kurtaramadım. Kaza sonrası motosikletin dengesi bozuldu, biz de savrulduk. Kendime geldiğimde hastanedeydim. Normal hızımda gidiyordum. Motosikletimi bir yıldır kullanıyordum. Kazayı bilerek gerçekleştirmedim. Beraatime karar verilmesini istiyorum."

Arslan, kendi kask taktığını ancak yolcunun kaskının bulunmadığını ve o gün yanında yedek kask olmadığını da savunmasında dile getirdi.

Tarafların ve mahkemenin değerlendirmesi:

Hayatını kaybeden Fahrettin Demir'in annesi Saniye Demir, duruşmada oğlunun işe giderken kaza sonucu metrelerce sürüklendiğini belirterek sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi ve "O kadar hızlı gidiyormuş ki iki cana kıydı. Oğlum bekardı, bir otelde çalışıyordu. Şikayetçiyim" dedi.

Sanık avukatı Ekin Uygar Kürek ise adli tıp kusur raporuna atıf yaparak müvekkilinin tali kusurlu, hayatını kaybeden yayanın ise asli kusurlu gösterildiğini ileri sürdü. Kürek, müvekkilinin kazada hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığını ve arkadaşını kaybettiğini belirterek öncelikle beraat talep etti.

Mahkeme, motosiklette yolcu olarak bulunan ve yaşamını yitiren gencin ailesinin dinlenmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sürece ilişkin soruşturma ve yargılama, beyanların ve raporların değerlendirilmesiyle devam edecek.

Samsun&#039;da 2 kişinin öldüğü motosiklet kazasında ilk duruşma görüldü

Samsun'da 2 kişinin öldüğü motosiklet kazasında ilk duruşma görüldü

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Araç kamerası kaydetti: midibüsü sollayan motosiklet aydınlatma direğine çarptı
images

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama
images

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı
images

Moskova'da hava trafiği sekteye uğradı: dört havalimanında seferler yaklaşık yed...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

NATO paylaşımında TCG Gediz fırkateyninin görüntüleri öne çıktı

Eskil'de kaldırıma savrulan genç sürücü ağır yaralandı

Oymaağaç'ta kenevir tarlası ve yüklü miktarda esrar ele geçirildi, 3 tutuklama

tasfiye edilen yatırım fonlarına yönelik kanun teklifi yatırımcıya güvence sağlıyor

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Başkentte yeniden sahne aldı: Şebnem Ferah 6 yıl sonra Ankara'da