samsun'da inşaat sektörü öncelikleri oda gündeminde

samsun toplantısında sektörün gündemi ele alındı:

Samsun İnşaatçılar ve Müteahhitler Derneği (SİMDER) Başkanı Sezgin Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, kentin ekonomik gelişiminde inşaat ve müteahhitlik sektörünün rolü ile sektör temsilcilerinin karşılaştığı sorunlar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca STSO Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Öztel de yer aldı. Katılımcılar, yatırım ve iş birliği imkânlarından kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesine kadar birçok başlıkta görüş alışverişinde bulundu.

sektörün kent ekonomisine etkileri:

Sezgin Aydın, inşaat sektörünün Samsun ekonomisi açısından taşıdığı öneme dikkat çekti. Aydın, sektörün mobilyacıdan camcıya, nakliyeciden beyaz eşyacıya kadar geniş bir tedarik zincirini harekete geçirdiğini vurgulayarak, sektör hareketliliğinin kent genelindeki ticari canlılığa doğrudan yansıdığını belirtti. Ayrıca inşaatın önemli bir istihdam alanı yarattığına ve yerel ticareti desteklediğine işaret etti.

Aydın, güvenli, nitelikli ve planlı yapılaşmanın şehrin geleceği açısından kritik olduğunu, sektörün sağlıklı bir yapıya kavuşması için finansman, maliyet ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi. Sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunların çözümünde ilgili kurumlarla daha fazla iletişim kurulmasının önemine dikkat çekti.

iş birliği ve çözüm odaklı öneriler:

Görüşmede iş dünyasının beklentileri ve sahadaki deneyimlerin karar alma süreçlerine aktarılması ön plana çıktı. Salih Zeki Murzioğlu, STSO olarak kent ekonomisine katkı sağlayan sektörlerle yakın iletişim içinde olduklarını ve beklentileri ilgili mekanizmalara taşımaya önem verdiklerini belirtti.

Murzioğlu, yatırım süreçlerinin kolaylaştırılması, iş dünyasının önündeki engellerin azaltılması ve kentleşme planlarının ortak akılla ele alınmasının gerekliliğini vurguladı. Oda olarak, sektörün ihtiyaçlarını ilgili kurumlara iletmeye, çözüm üretilebilecek alanlarda destek sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.

Toplantı sonrasında Sezgin Aydın, misafirperverliği için Murzioğlu'na teşekkür etti ve 6 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek Oda seçimleri için iyi dileklerini iletti. Murzioğlu da nazik ziyaret ve iyi dilekler için Aydın ve beraberindekilere teşekkür ederek, SİMDER ile istişare ve iş birliğinin güçlendirilmesi yönündeki taahhüdünü yineledi.

Katılımcılar, sektörün sorunlarına yönelik çözüm odaklı adımların atılması, kurumsal iş birliklerinin derinleştirilmesi ve yeni yatırımların önünün açılması konusunda ortak hareket etme kararlılığı sergiledi. Toplantı, Samsun ekonomisinin gelişimine katkı sunacak somut iş birliği alanlarının belirlenmesiyle sona erdi.

SAMSUN İNŞAATÇILAR VE MÜTEAHHİTLER DERNEĞİ (SİMDER) BAŞKANI SEZGİN AYDIN VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİ, SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (STSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU’NU ZİYARET EDEREK ETTİ.