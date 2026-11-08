Samsun'da İstanbul caddesi'nde motosiklet kaydı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Aleyna Korkmaz idaresindeki 55 ARC 289 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kayarak devrildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücü Aleyna Korkmaz, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; ekipler kazanın kesin nedenini belirlemek için delil ve tanık beyanlarını değerlendiriyor.

Samsun’da motosiklet kazası: 1 yaralı