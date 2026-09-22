samsun'da kahverengi kokarca için 'cezbet-öldür' yöntemiyle yoğun seferberlik

Mücadele genelinde uygulama ve dağıtım:

Samsun'da meyve ve sebzelere zarar veren kahverengi kokarca (Halyomorpha halys) ile mücadele, sonbahar ve kışlama öncesi dönemde hız kazandı. İl müdürlüğünün 2026 programı kapsamında ihtiyaç duyulan 26 bin 400 feromon, 900 litre ruhsatlı bitki koruma ürünü (BKÜ) ve 24 bin litre biyosidal ürün temin edilip, 17 ilçeye ulaştırıldı.

Terme ilçesi Sarayköy Mahallesi'ndeki bir meyve bahçesinde uygulanan çalışmada feromon tuzaklarının kontrolü sonrası ilaçlama yapıldı. Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, il genelinde mücadelenin tüm hızıyla sürdüğünü bildirdi.

Feromon tuzaklarının işleyişi:

Uygulamada kullanılan feromon tuzakları, zararlının kışlama öncesi bahçelerden kışlama alanlarına doğru çekildiği dönemde belirli noktalara asılıyor. Bu sayede kokarcaların yoğunlaştığı odak noktalar oluşturuluyor. Tuzağa çekilen bireyler 5-7 günlük periyotlarla kontrol edilip, toplanan zararlılar ruhsatlı ürünlerle ilaçlanarak imha ediliyor.

Yılmaz, tüller üzerine yerleştirilen feromonların kokarcaları topladığını ve tülün önce tespit, ardından ilaçlanarak zararlının yok edildiğini anlattı. Ayrıca, uygulanan "cezbet-öldür" noktalarının birbirinden bağımsız ve yeterli mesafede olmasına özen gösterildiğini vurguladı.

Entegre mücadele yaklaşımı:

İl müdürlüğü, mücadelede entegre yöntemleri esas alıyor. Yılmaz, Bakanlık talimatları doğrultusunda mekanik, kimyasal, biyoteknik ve biyolojik mücadele olmak üzere dört ana başlığı kapsayan entegre prensiplerin eksiksiz uygulandığını söyledi. Uygulama dönemine göre en uygun yöntemlerin seçilerek kombine edildiği bildirildi.

Yetkililer, feromon tuzaklarıyla oluşturulan toplanma noktalarının düzenli takibi, zamanında ilaçlama ve alan bazlı uygulama planlarıyla zararlının kışlama öncesi yoğunluğunun azaltılmasının hedeflendiğini ifade etti. Bu çalışmalarla meyve ve sebzelerde oluşabilecek zararların önüne geçilmeye çalışılıyor.

MEYVE VE SEBZELERİN BİR NUMARALI DÜŞMANI OLAN KAHVERENGİ KOKARCA ZARARLISI, SAMSUN'DA FARKLI NOKTALARA YERLEŞTİRİLEN 26 BİN FEROMON TUZAĞI İLE ÖNCE CEZBEDİLİYOR SONRA DA BERTARAF EDİLİYOR.