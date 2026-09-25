Samsun’da kampüste yeni bir dönem: Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi kapılarını açtı

OMÜ ve SBB iş birliğiyle hayata geçirilen model:

Samsun’da, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ile Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) ortaklığında 55–75 yaş aralığındaki bireyleri kampüs hayatıyla buluşturmayı hedefleyen Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi (YBÜ) resmen açıldı. Dünya genelinde hızla yayılan "Üçüncü Yaş Üniversitesi" modelinden esinlenen proje, OMÜ’nün akademik birikimi ve kurumsal altyapısıyla özgün bir çerçeveye kavuşturuldu ve sosyal sorumluluk projesi olarak yürütülüyor.

Proje yönetimi ve katılım süreci:

YBÜ’nün yürütücülüğünü OMÜ Rektör Danışmanı ve Eğitim-Öğretim Koordinatörü Prof. Dr. Emine Şendurur ile YBÜ Koordinatörü Doç. Dr. Senem Gürkan üstleniyor. Proje, OMÜ Eğitim-Öğretim Koordinatörlüğü ile SBB ortaklığı altında geliştirildi. Toplumdan gelen yoğun ilgi üzerine başvurular 15 Eylül 2026 tarihi itibarıyla kabul edildi ve aynı gün açıklanan sonuçlarla 30 öğrenci programa dahil olmaya hak kazandı.

Program hedefleri ve eğitim yaklaşımı:

YBÜ, katılımcıların fiziksel, zihinsel ve sosyal iyi oluşlarını desteklemeyi amaçlayan bir eğitim programı sunuyor. Eğitimler kampüs içinde, Bilim İletişimi Ofisi ile ortak kullanılacak tahsisli bir binada gerçekleştirilecek. Üniversite yalnızca ileri yaştaki bireylere yönelik dersler sunmakla kalmayacak; ön lisans ve lisans düzeyinden doktora öğrencilerine kadar farklı yaş ve eğitim düzeylerinden öğrenciler ile 55–75 yaş aralığındaki katılımcıları ortak öğrenme ortamlarında bir araya getirerek kuşaklararası dayanışma ve deneyim aktarımını teşvik edecek.

Rektörün vurguları ve eğitimin önemi:

Projenin açılış töreninde konuşan OMÜ Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, "Öğrenmenin yaşı yoktur. Ondokuz Mayıs Üniversitesi olarak göreve başladığımız dönemde heyecanla bu projeyi başlatmak için hazırlıklara başladık. Bugüne nasip oldu. Öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Çünkü onlar da öğrenmenin yaşı yoktur bilinciyle şu anda aramızdalar. Bu çok önemli bir farkındalık. Yani bunu fark etmek ve bu alanda kendini geliştirmek istemek, arkadaşlarla yeni kişilerle tanışmak, onlarla bilgi alışverişinde bulunmak, hocalarımızdan bazı yeni bilgiler öğrenmek veya siz bilgilerinizi bizlere belki de aktaracaksınız. Bizler sizlerin deneyimlerinden faydalanacağız. Kuşaklar arası bilgi aktarımının da önemi var. Bu projede öğrencilerimiz de yer alıyor. Bu öğrencilerimizle birlikte sizlerle temasa geçecekler, kültürümüzü yaşatacaklar, deneyimlerinizi yine öğrenecekler. Bu anlamda bu projenin önemi büyük ve bunu gerçekleştirmiş olmanın gerçekten mutluluğunu yaşıyorum. Heyecanlı da açıkçası yaşıyorum" sözleriyle programın hem bireysel hem toplumsal değerine dikkat çekti.

Uygulama planı ve eğiticilerin eğitimi:

Rektör Aydın, eğitimlerin ilk yılının iki dönem olarak planlandığını ve başarılı olan öğrencilerin ikinci yılda master programına devam edebileceğini belirtti. Programın temel amaçları arasında teknoloji uyumu, sosyal hayatın zenginleştirilmesi ve yeni bilgi-becerilerin kazandırılması yer alıyor. Ayrıca, öğretim elemanlarının ileri yaş gruplarına yönelik eğitim vermeye hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla bir "eğiticilerin eğitimi" programı da planlandı. Bu sayede önce hocalar eğitilecek, ardından katılımcılara ders verilecek.

Yerel yetkililerin değerlendirmesi ve örnek rolü:

Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Necmi Çamaş, projenin ortaya çıkmasında katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür ederek eğitim ve tecrübenin insanı terk etmeyeceğini vurguladı: "Projenin ortaya çıkmasında emeği geçen hocalarımıza, akademisyenlerimize ve mesai arkadaşlarımıza yürekten teşekkür ederim. Ben de buranın bir öğrencisi olabilirim. Yüksek lisansımı 50 yaşından sonra yaptım. O sırada bir söz duydum ve hiç unutmuyorum. ‘Gün gelir hayattaki herkes ve her şey sizi terk eder. Çocuğunuz, servetiniz, eşiniz de gider. Ama iki şey sizi asla terk etmez. Bunlar nedir? Cevap şu: Eğitiminiz ve tecrübeniz.' Onun için bu projenin hayata geçmesinde sizlerin gösterdiği bu vefalı duruş, yeni bir başarı hikayesi yazmak İlkadım’ın şehri Samsun’dan Türkiye’ye örnek olacaktır."

Katılımcı deneyimleri ve ilk ders:

Üniversitenin ilk öğrencilerinden Şeyda Aytaçoğlu, emekli öğretmen kimliğiyle üniversite okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi: "Emekli öğretmenim. Böyle bir imkan bize sağlandığı için çok mutluyum ve heyecanlıyım. Bugün ayrıca Atatürk Üniversitesi’ne de kayıt oldum. Tarih bölümünü okuyacağım. Kasım ayında finallerimiz başlayacak. Harcımı da yatırdım. Okumanın, öğrenmenin sınırı yok. Herkese tavsiye ederim. Emekliliğin tadını böyle çıkarıyorum." Açılışın ardından 55 ile 75 yaş arasındaki öğrencilere ilk ders, Necmi Çamaş tarafından verildi.

Yerel demografik bağlam ve dönem takvimi:

Samsun’da yaşlı nüfus oranı %14,3 ile Türkiye ortalamasının üzerinde seyrediyor; bu bağlamda YBÜ projesi üçüncü yaş dönemindeki bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sürdürülebilir kılmayı hedefliyor. Özgün müfredat, katılımcıların öğrenme ihtiyaçlarına yanıt verirken aynı zamanda üniversite öğrencileriyle ortak öğrenme alanları yaratarak kuşaklararası dayanışmayı güçlendirecek.

2026–2027 Güz Dönemi dersleri 13 Ekimde başlayacak ve 8 Aralıka kadar sürecek. Bahar dönemi ise 15 Mart-7 Mayıs 2027 tarihleri arasında planlandı.

Yaşam Boyu Öğrenme Üniversitesi, kent düzeyinde eğitim, sosyal katılım ve kuşaklararası etkileşim alanlarında yeni bir model sunmayı amaçlıyor ve açılış töreniyle birlikte uygulamaya geçen proje, Samsun’dan yayılabilecek örnek bir uygulama olma potansiyeli taşıyor.

SAMSUN’DA ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (OMÜ) BÜNYESİNDE SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ (SBB) İŞ BİRLİĞİYLE 55–75 YAŞ ARALIĞINDAKİ BİREYLERİ KAMPÜS HAYATIYLA BULUŞTURAN YAŞAM BOYU ÖĞRENME ÜNİVERSİTESİ (YBÜ) AÇILDI.