Samsun'da okul kantini çalışanlarına hijyen eğitimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki uzman personel tarafından verilen eğitimler, Samsun'daki okul kantinlerinde görevli personele hijyen ve güvenilir gıda uygulamalarını aktarmayı amaçladı. Program, öğrencilerin sağlıklı büyüme ve gelişimini destekleme ile gıda kaynaklı hastalıkların önlenmesine odaklandı.

eğitimin amacı ve içeriği:

Eğitimlerde gıda güvenilirliği bilincinin artırılması, hijyen kurallarının benimsenmesi ve yiyecek ile içeceklerin sağlıklı koşullarda hazırlanıp uygun şekilde muhafaza edilmesi konuları işlendi. Katılımcılara, tüketiciye güvenilir ürün sunma ilkeleri ve doğru uygulama örnekleri üzerinde uygulamalı ve teorik bilgiler aktarıldı.

yönetmelik ve uygulama:

Çalışmalar, Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Yönetmeliği çerçevesinde yürütülüyor. Yönetmelik uyarınca katılımı zorunlu olan eğitimler, ihtiyaç ve talepler doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştiriliyor. Samsun'da düzenlenen program, Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından iletilen talepler doğrultusunda yapılmış olup, toplam 298 kantin çalışanına ulaşıldı.

Yetkililer, okul kantinlerinde hijyen standartlarının yükseltilmesinin öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini doğrudan etkilediğini vurguladı. Bu nedenle eğitimlerin düzenli olarak sürdürüleceği ve denetimlerle destekleneceği bildirildi.

Uygulamada elde edilecek iyileşmelerin, hem beslenme alışkanlıklarının olumlu yönde gelişmesine hem de okul ortamlarında hijyenik koşulların kalıcı hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BÜYÜME VE GELİŞİMLERİNİN DESTEKLENMESİ, GÜVENİLİR GIDAYA ERİŞİMLERİNİN SAĞLANMASI VE GIDA KAYNAKLI HASTALIKLARIN ÖNLENMESİ AMACIYLA DÜZENLENEN EĞİTİMLER, OKUL KANTİNLERİNDE HİJYEN STANDARTLARININ ARTIRILMASINI HEDEFLİYOR.